Зарплата генерального прокурора: скільки заробляє Венедіктова

Новини України:Ірина Венедіктова задекларувала 312 тисяч зарплати за 2019 рік.

Новопризначена Генеральний прокурор, колишня т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова задекларувала офісне приміщення на 150 м2 та автівку Porsche Cayenne 2013 року.

Про це свідчать дані декларації за 2019 рік, розміщеної на сайті НАЗК 16 березня.

Венедіктова задекларувала машиномісце та житловий будинок загальною площею 387,5 м2.

Вона вказала 312 737 грн зарплати, отриманої за основним місцем роботи, а також 186 156 грн зарплати, отриманої під час роботи на посаді народного депутата.

Посадовець задекларувала майже 80 тисяч гривень та понад 5 тисяч євро на банківських рахунках, а також 50 тисяч гривень та 20 тисяч доларів США - готівкою.

Венедіктова залишається професором кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, а також є радником у ТОВ "Перегрін Кепітал Груп".

Венедіктова також є членом Асоціації правників України, Chattered Institute of Arbitrators та первинної профспілкової організації ХНУ імені В.Н. Каразіна.