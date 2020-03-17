Скачать
Вівторок, 17.03.2020
Станом на 17 березня в Україні 14 випадків коронавірусу, два - летальні
В Україні - друга смерть від коронавірусу
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно
Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно

Зарплата генерального прокурора: скільки заробляє Венедіктова

Зарплата генерального прокурора: скільки заробляє Венедіктова
13:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Ірина Венедіктова задекларувала 312 тисяч зарплати за 2019 рік.

Новопризначена Генеральний прокурор, колишня т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова задекларувала офісне приміщення на 150 м2 та автівку Porsche Cayenne 2013 року.

Про це свідчать дані декларації за 2019 рік, розміщеної на сайті НАЗК 16 березня.

Венедіктова задекларувала машиномісце та житловий будинок загальною площею 387,5 м2.

Вона вказала 312 737 грн зарплати, отриманої за основним місцем роботи, а також 186 156 грн зарплати, отриманої під час роботи на посаді народного депутата.

Ірина Венедіктова стала новим генеральним прокурором України

Посадовець задекларувала майже 80 тисяч гривень та понад 5 тисяч євро на банківських рахунках, а також 50 тисяч гривень та 20 тисяч доларів США - готівкою.

Венедіктова залишається професором кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, а також є радником у ТОВ "Перегрін Кепітал Груп".

Венедіктова також є членом Асоціації правників України, Chattered Institute of Arbitrators та первинної профспілкової організації ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зарплата, НАЗК, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 На сайті Верховної Ради з'явився законопроект про коронавірус
03 Пасажирське сполучення в Україні зупиняється 18 березня о 12:00
04 Ігор Петрашко - новий міністр економіки України
05 Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Декларацію про доходи можна подати до 1 червня
Декларацію про доходи можна подати до 1 червня
В Україні створять спецфонд для боротьби з коронавірусом
В Україні створять спецфонд для боротьби з коронавірусом
Шмигаль зустрівся з послами країн “Великої сімки”
Шмигаль зустрівся з послами країн “Великої сімки”
Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
Британська аристократка Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся