Поради, як працювати з нетактовними людьми

Новини України:Мова йде про безтактну людину, тобто про ту, яка поводиться без почуття міри дозволеного і пристойного у відносинах з іншими, порушує усталені правила і норми.

Найголовніше, тут мова йде не про щирі наміри допомогти, а про негативні особливості характеру, іноді — психічні розлад.

Умисел

Зазвичай такий стиль спілкування створюється навмисне, його мета — привернути до себе увагу, відкрити в собі "експерта" і підкріпитися чужими невдачами на тлі особистого, ніби успішного життя. Будь-яка нетактовність сприймається як порушення особистих кордонів. Таке вторгнення відносять до психологічного та енергетичного вампіризму, адже часто після спілкування з такою людиною відбувається занепад сил, може навіть відчуватися біль на фізичному рівні. До речі, на поведінку нетактовної людини не впливає ні освіта, ні знання норм етикету. Причиною такого прояву є внутрішні порушення особистості.

Розмиті межі

Безтактні фрази часто говорять люди, у яких можна спостерігати розмиті межі особистості, це може бути і проявом пасивної агресивності, а частіше і те, і інше одночасно.

Розмиті межі — це коли людина не відчуває, де закінчується її власний простір, а де починається чужий. Таким людям часто важко зрозуміти і відстоювати те, що їм хочеться або подобається. І вони легко заходять у власний простір іншої людини (питання про особисте життя, їх дітей, роботи торкаються тільки самої людини і ніяк не сторонніх). Тому ось така відсутність розуміння, де "закінчується" я, а де "починається" інша людина може лежати в основі таких питань. Це схоже на те, коли людина ходить по полю і не знає, де закінчуються власні землі, а де починаються сусідські. Тому вона скрізь буде ходити і засіє поле, тому що банально не бачить, що це вже не її землі.

Пасивна агресія

Пасивна агресивність — це коли людина не може проявляти своє невдоволення або агресію безпосередньо і робить це таким окружним шляхом. Причиною може бути заздрість або якийсь явний або неявний конфлікт між людьми. І тоді такі нетактовні фрази люди можуть говорити, щоб придушити людину, ткнути її у хворі місця. Це може бути як цілком усвідомлений мотив, так і неусвідомлений. Такі фрази ще можуть прикриватися нібито турботою: "Я ж за тебе хвилююся і переживаю, ну коли ти вже задумаєшся про дітей, тобі вже пора". За цією фразою ніякої турботи насправді немає. Є тільки напад на особистий простір людини.

Знати власні кордони

Отже, чим краще усвідомлені власні кордони, і є розуміння, де починається простір іншої людини, тим рідше людина буде говорити нетактовні фрази. Агресивність, у тому числі і пасивна, буде проявлятися переважно іншими шляхами.

У них проблеми

З точки зору психології, безтактні люди мають безліч внутрішніх проблем, своєю зухвалою прямолінійністю ховають власну незадоволеність від життя, комплекси, образи, агресію, егоїзм або банальну заздрість. Це потрібно усвідомити, і тоді питання на кшталт "Що, заміж ніхто не бере?" не будуть викликати нічого, крім скептичної посмішки.

Випадковості трапляються

Хотілося б додати, що іноді нетактовність буває випадковою. Однак адекватна людина, яка ненароком або не вчасно перейшла особистісні кордони, щиро вибачається за свою недоречну поведінку.

Не реагувати на провокацію

Словом, не варто реагувати на провокацію, у спілкуванні з такими людьми не потрібно показувати свої справжні емоції, відповідати потрібно сухо, офіційно. Нетактовний співрозмовник — це не той, хто втішить, зрозуміє відтінки ваших переживань або порадить щось важливе для вас.

Краще взагалі не перетинатися з нетактовними людьми або, принаймні, звести таке спілкування до мінімуму.

Потрібно чітко усвідомлювати, що людина, яка зачіпає почуття співрозмовника, в першу чергу знецінює себе. А ще серед нетактовних людей мало по-справжньому щасливих. Словом ранять поранені. Безцеремонність — це не про мужність, а слабкість.