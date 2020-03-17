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Поради, як працювати з нетактовними людьми

Поради, як працювати з нетактовними людьми
14:50 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини України:Мова йде про безтактну людину, тобто про ту, яка поводиться без почуття міри дозволеного і пристойного у відносинах з іншими, порушує усталені правила і норми.

Найголовніше, тут мова йде не про щирі наміри допомогти, а про негативні особливості характеру, іноді — психічні розлад.

Умисел

Зазвичай такий стиль спілкування створюється навмисне, його мета — привернути до себе увагу, відкрити в собі "експерта" і підкріпитися чужими невдачами на тлі особистого, ніби успішного життя. Будь-яка нетактовність сприймається як порушення особистих кордонів. Таке вторгнення відносять до психологічного та енергетичного вампіризму, адже часто після спілкування з такою людиною відбувається занепад сил, може навіть відчуватися біль на фізичному рівні. До речі, на поведінку нетактовної людини не впливає ні освіта, ні знання норм етикету. Причиною такого прояву є внутрішні порушення особистості.

Розмиті межі

Безтактні фрази часто говорять люди, у яких можна спостерігати розмиті межі особистості, це може бути і проявом пасивної агресивності, а частіше і те, і інше одночасно.

Розмиті межі — це коли людина не відчуває, де закінчується її власний простір, а де починається чужий. Таким людям часто важко зрозуміти і відстоювати те, що їм хочеться або подобається. І вони легко заходять у власний простір іншої людини (питання про особисте життя, їх дітей, роботи торкаються тільки самої людини і ніяк не сторонніх). Тому ось така відсутність розуміння, де "закінчується" я, а де "починається" інша людина може лежати в основі таких питань. Це схоже на те, коли людина ходить по полю і не знає, де закінчуються власні землі, а де починаються сусідські. Тому вона скрізь буде ходити і засіє поле, тому що банально не бачить, що це вже не її землі.

Пасивна агресія

Пасивна агресивність — це коли людина не може проявляти своє невдоволення або агресію безпосередньо і робить це таким окружним шляхом. Причиною може бути заздрість або якийсь явний або неявний конфлікт між людьми. І тоді такі нетактовні фрази люди можуть говорити, щоб придушити людину, ткнути її у хворі місця. Це може бути як цілком усвідомлений мотив, так і неусвідомлений. Такі фрази ще можуть прикриватися нібито турботою: "Я ж за тебе хвилююся і переживаю, ну коли ти вже задумаєшся про дітей, тобі вже пора". За цією фразою ніякої турботи насправді немає. Є тільки напад на особистий простір людини.

Знати власні кордони

Отже, чим краще усвідомлені власні кордони, і є розуміння, де починається простір іншої людини, тим рідше людина буде говорити нетактовні фрази. Агресивність, у тому числі і пасивна, буде проявлятися переважно іншими шляхами.

У них проблеми

З точки зору психології, безтактні люди мають безліч внутрішніх проблем, своєю зухвалою прямолінійністю ховають власну незадоволеність від життя, комплекси, образи, агресію, егоїзм або банальну заздрість. Це потрібно усвідомити, і тоді питання на кшталт "Що, заміж ніхто не бере?" не будуть викликати нічого, крім скептичної посмішки.

Випадковості трапляються

Хотілося б додати, що іноді нетактовність буває випадковою. Однак адекватна людина, яка ненароком або не вчасно перейшла особистісні кордони, щиро вибачається за свою недоречну поведінку.

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Не реагувати на провокацію

Словом, не варто реагувати на провокацію, у спілкуванні з такими людьми не потрібно показувати свої справжні емоції, відповідати потрібно сухо, офіційно. Нетактовний співрозмовник — це не той, хто втішить, зрозуміє відтінки ваших переживань або порадить щось важливе для вас.

Краще взагалі не перетинатися з нетактовними людьми або, принаймні, звести таке спілкування до мінімуму.

Потрібно чітко усвідомлювати, що людина, яка зачіпає почуття співрозмовника, в першу чергу знецінює себе. А ще серед нетактовних людей мало по-справжньому щасливих. Словом ранять поранені. Безцеремонність — це не про мужність, а слабкість.

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Характер, Психолог, Поради, Нетактовність, Проблемні люди.
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