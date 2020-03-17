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Продовольча безпека: в Мінекономіки заявляють, що продуктів вистачить усім

Продовольча безпека: в Мінекономіки заявляють, що продуктів вистачить усім
14:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Мінекономіки моніторить наявність продуктів у магазинах.

Мінекономіки кожні два дні здійснює моніторинг щодо наявності продуктів харчування у магазинах.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.

"Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності. Для нас є пріоритетом забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку", - написав Висоцький.

Він зазначив, що законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)", який ухвалила Верховна Рада, на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

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Моніторингу підлягає наявність наступних продуктів харчування:

  • борошно пшеничне вищого сорту, хліб з цього борошна;

  • хліб з борошна пшеничного I сорту;

  • хліб житньо-пшеничний; макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);

  • крупи гречані;

  • рис;

  • яловичина I категорії;

  • свинина; сало;

  • птиця;

  • ковбаса варена I сорту;

  • молоко жирністю 2,5%;

  • сметана жирністю 20%;

  • сир м'який;

  • масло;

  • яйця курячі;

  • цукор-пісок;

  • олія соняшникова;

  • картопля;

  • сіль.

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Карантин, Минэкономики, Министерство экономики, Продукті, Тарас Висоцький, Covid-19.
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