Продовольча безпека: в Мінекономіки заявляють, що продуктів вистачить усім

Новини України:Мінекономіки моніторить наявність продуктів у магазинах.

Мінекономіки кожні два дні здійснює моніторинг щодо наявності продуктів харчування у магазинах.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.

"Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності. Для нас є пріоритетом забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку", - написав Висоцький.

Він зазначив, що законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)", який ухвалила Верховна Рада, на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Моніторингу підлягає наявність наступних продуктів харчування: