Продовольча безпека: в Мінекономіки заявляють, що продуктів вистачить усім

Мінекономіки кожні два дні здійснює моніторинг щодо наявності продуктів харчування у магазинах.
Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.
"Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності. Для нас є пріоритетом забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку", - написав Висоцький.
Він зазначив, що законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)", який ухвалила Верховна Рада, на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.
Моніторингу підлягає наявність наступних продуктів харчування:
борошно пшеничне вищого сорту, хліб з цього борошна;
хліб з борошна пшеничного I сорту;
хліб житньо-пшеничний; макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);
крупи гречані;
рис;
яловичина I категорії;
свинина; сало;
птиця;
ковбаса варена I сорту;
молоко жирністю 2,5%;
сметана жирністю 20%;
сир м'який;
масло;
яйця курячі;
цукор-пісок;
олія соняшникова;
картопля;
сіль.