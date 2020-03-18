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Віктор Ляшко пояснив українцям, навіщо закрили метро

Віктор Ляшко пояснив українцям, навіщо закрили метро
06:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в години пік в метро "не допоможуть ні маски, ні інші захисні засоби".

Закриття метро є одним із засобів профілактики поширення коронавірусної інфекції, і запровадження цього заходу було принциповою позицією.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав на брифінгу 17 березня.

"Всі заходи, які вживаються сьогодні, спрямовані на профілактику. ...Окремою принциповою позицією була підтримка з боку протиепідемічних заходів закриття метрополітену, оскільки ми всі знаємо, що таке метрополітен, і знаємо, яка кількість населення проїжджає в одному вагоні, особливо в часи пік, і це надзвичайно тісний контакт, там не допоможуть ні захисні маски, ні інші засоби індивідуального захисту. Коли в такому тісному контакті з'являється один хворий, то краплі слизу, біологічних рідин стовідсотково потрапляють на слизові оболонки іншої людини, і це призводить до збільшення контактів, які досить важко відслідкувати", - сказав Ляшко.

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Він навів приклад Італії, де подібні заходи були запроваджені у пік захворюваності, але все одно дозволили зменшити на 35-40% кількість випадків інфікування, що реєструються щодня.

"Ми працюємо на випередження, тому просимо поставитися з розумінням до всіх незручностей", - закликав Ляшко.

Як відомо, для протидії поширенню коронавірусу уряд підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, вирішено обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Крім того, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

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Запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

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Все по темі:

Вирус, Карантин, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавірус, Covid-19.
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