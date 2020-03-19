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Через коронавірус українці почнуть скуповувати курятину

Через коронавірус українці почнуть скуповувати курятину
00:22 Сьогодні Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Новини України:Якщо паніка серед населення буде зростати, наступною в топ-продуктового кошика потрапить курятина.

На тлі розповсюдження коронавірусу українці масово скуповують крупи. М'ясо купують рідше, але якщо паніка не вщухатиме – на нього буде ажіотаж. Першими опустіють полиці із курятиною. Таку думку висловив економічний експерт Олександр Охріменко.

За його словами, курятина – найбільш популярний і вживаний вид м'яса в Україні.

"Бо курятина найдоступніша у ціні, а ще - її легко готувати. Українці економлять гроші, а тим паче – в умовах розповсюдження коронавірусу. Ажіотажу на курятину поки що немає, є ажіотаж на крупи. Але якщо паніка буде зростати – то українці розберуть курятину, а вже потім всі інші види м'яса", - вважає він.

Свинина і яловичина дорожчі, ніж курятина, продовжив експерт.

"Тому ці види м'яса купують менше. Люди економлять кошти", - додав Охріменко.

А ще – в Україні досить популярні курячі субпродукти, говорить експерт. Знову ж таки – через їх доступність у ціні, додав Охріменко.

Як відомо, інфекція коронавірусу не передається через їжу. Але краще обирати герметично запаковане м'ясо. І не на стихійних ринках – а в магазині, рекомендує лікар-інфекціоніст і імунолог Олександр Карловський.

"Бо з таким м'ясом контактувало менше людей. А ще - треба обов'язково піддати м'ясо термічній обробці. Це не тому що коронавірус – це базові умови безпечного харчування", - додав він.

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Все по темі:

Курятина, Пандемия, Паника, Продукті, Covid-19, Курка, Коонавірус.
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