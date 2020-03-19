8 безкоштовних онлайн-курсів та лекцій, якими можна зайняти себе на карантині

Новини України:Вивчайте вдома літературу, маркетинг, дизайн, Фотошоп і навіть навички сомельє.

Карантин триває, але це не привід сумувати. У всьому варто знаходити "плюси", і в даному випадку це непогана можливість зайнятися вдома тим, на що раніше не вистачало часу. Наприклад, самоосвітою.

Цього тижня ми вже розповідали про музеї світу, які пропонують онлайн-тури своїми залами, а сьогодні дивіться добірку корисних онлайн-курсів та лекцій, якими можна зайняти себе вдома. У числі тем: література, маркетинг, дизайн, Фотошоп і навіть навички сомельє.

Курси іноземних університетів на Coursera

Уже далеко не нова платформа для онлайн-освіти Coursera традиційно пропонує безліч безкоштовних курсів всіляких напрямків. На час карантину ресурс відкрив доступ до більш 3 тисяч курсів для студентів вищих навчальних закладів. Пропозиція буде діяти до 31 липня 2020 року.

У вільному доступі лекції з програмування, дизайну, мистецтва, журналістики, музики, психології, маркетингу та інших тем. До того ж сьогодні вже не тільки на англійською мовою, а й на китайською, іспанською, французькою, російською та іншими.

Pusto Project про живопис, літературу та кіно

Редактори порталу "Пусто" традиційно простою мовою розкажуть вам про художні течії, твори українських та зарубіжних художників, балет, театр та інше. На своєму YouTube-каналі Pusto Project пропонує подкасти та відеолекції. Вивчайте біографію і творчість Хемінгуея, сучасний кінематограф або, наприклад, послухайте історію кохання Жана Поля Сартра та Сімони де Бовуар.

Основи дизайну на Creative Practice

Безкоштовний курс "Основи дизайну" тепер доступний на Creative Practice. Програма присвячена графічному дизайну, веб- та UI/UX-дизайну. Курс стартує в режимі онлайн вже 21 березня і триватиме 2,5 місяці.

Історія, мистецтво та література від Arzamas

Творці порталу Arzamas пропонують на сайті різні курси в форматі подкастів і статей з історії, літератури, антропології, мистецтвознавства. Також на сайті є окремий розділ для дітей з мультфільмами, лекціями, іграми й аудіоказками.

30-денний курс Фотошопу від PHLEARN

Вивчайте Фотошоп і його головні функції в рамках безкоштовного курсу від PHLEARN просто в YouTube. 30 відео, присвячених найпопулярнішому редактору зображень, доступні для перегляду в режимі 24/7. На каналі лектори також пропонують безкоштовні зображення і друковані матеріали, необхідні для закріплення навичок.

Мови, економіка та підготовка до ЗНО на Prometheus

Українська платформа онлайн-освіти Prometheus пропонує в ці дні понад 100 безкоштовних курсів. У їх числі підготовка до ЗНО, англійська мова, маркетинг, економіка, IT, урбаністика, медіаграмотність і багато іншого. Записатися на курс і переглядати відео можна з будь-якого пристрою (комп'ютер, смартфон, планшет) 24/7.

Історія та культура від WiseCow

Портал WiseCow пропонує масу цікавої інформації про історію, культуру та мистецтво. У переліку курсів на YouTube та SoundCloud є лекції з історії українського мистецтва, голлівудського ренесансу, моди та журналістики.

Лекція від сомельє в OpenMind Academy

Ну і вишенька на торті - навчіться розбиратися у вині, дізнайтеся, чи правдиві популярні міфи про напій, і як створити вино без сульфітів. "Кращий український сомельє" 2015 року Роман Ремєєв ділиться досвідом в авторському курсі, який триває всього одну годину.