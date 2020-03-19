У судовій битві Джонні Деппа проти Ембер Херд спливли нові скандальні подробиці

Новини шоу бізнесу:Колишнє подружжя продовжує гучний суд за позовом про наклеп на $ 50 млн.

За інформацією Page Six, адвокати 56-річного актора оприлюднили аудіозапис 2016 року, на якій Херд зізнає, що вдарила його дверима по голові.

"Мене просто вдарили по голові довбаним косяком дверей... Потім я встав, а ти знову мене вирубила", - скаржиться Депп на записі.

"Мені шкода... я пам'ятаю, що вдарила тебе у відповідь на той випадок з дверима. І мені дійсно шкода, що я вдарила тебе дверима або розбила тобі голову. Я не хотіла", - відповідає Херд.

Аудіозапис було зроблено для сімейної терапії пари, яка намагалася налагодити шлюб, що розвалювався. Прослухавши її, Херд наполягла, що спеціально не била Деппа дверима, а намагалася втекти з кімнати, де "Джонні на неї напав".

"Я намагалася закрити двері, а він намагався увійти, незважаючи на мої спроби втекти від нападу, - сказала 33-річна актриса. - Я дуже ясно дала зрозуміти, що мені шкода, що двері вдарили його, коли я увійшла в кімнату, в яку я... намагався втекти".

Скандальні плівки вперше було заслухано в суді в 2016 році, під час їхнього розлучення. Тепер, коли Депп подав на Херд позов за наклеп, вони знову спливли. Актриса заявляє, що Депп неодноразово бив її до і після весілля, але Депп рішуче заперечує це, стверджуючи, що насправді він став жертвою домашнього насильства.