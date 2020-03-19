Сьогодні 19 березня очікується майже літнє тепло

Новини України:Погода в Україні у четвер, 19 березня 2020 року, порадує жителів всіх областей майже літнім теплом.

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода встановиться на території України в четвер, 19 березня 2020 року. За словами метеоролога, українців очікує майже літнє тепло. Повітря прогріється до 18 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди від Наталки Діденко також вказує на те, що у цей день не очікуються опади. По всій території країни 19 березня буде ясна, тепла і суха погода.

В українській столиці теж встановиться ясна і суха погода, стовпчики термометрів покажуть від 14 до 16 градусів тепла.

Згідно з прогнозами Наталки Діденко, в п’ятницю, 20 березня, все ще буде тепло, але на Півдні України пройдуть дощі, до вихідних по всій території країни почне сильно холоднішати, оскільки прийдуть повітряні маси арктичного походження. Підніметься вітер, аж до штормового, пройдуть дощі і снігопади, можливі морози.