Скачать
Четвер, 19.03.2020
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
Динамо припинило тренування до 22 березня
Динамо припинило тренування до 22 березня
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу

Сьогодні 19 березня очікується майже літнє тепло

Сьогодні 19 березня очікується майже літнє тепло
10:13 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини України:Погода в Україні у четвер, 19 березня 2020 року, порадує жителів всіх областей майже літнім теплом.

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода встановиться на території України в четвер, 19 березня 2020 року. За словами метеоролога, українців очікує майже літнє тепло. Повітря прогріється до 18 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди від Наталки Діденко також вказує на те, що у цей день не очікуються опади. По всій території країни 19 березня буде ясна, тепла і суха погода.

В українській столиці теж встановиться ясна і суха погода, стовпчики термометрів покажуть від 14 до 16 градусів тепла.

Погода: до кінця тижня похолоднішає, подекуди пролітатиме мокрий сніг

Згідно з прогнозами Наталки Діденко, в п’ятницю, 20 березня, все ще буде тепло, але на Півдні України пройдуть дощі, до вихідних по всій території країни почне сильно холоднішати, оскільки прийдуть повітряні маси арктичного походження. Підніметься вітер, аж до штормового, пройдуть дощі і снігопади, можливі морози.

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Погода, Температура, Тепло, Весна, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
02 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
03 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
04 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
05 Дженніфер Еністон вдячна лікарям за працю у розпал поширення коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
До &quot;Борисполя&quot; продовжують повертати із-за кордону українців
До "Борисполя" продовжують повертати із-за кордону українців
У Португалії оголосили надзвичайний стан
У Португалії оголосили надзвичайний стан
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся