Краще дочекатися ніж повязати життя не з "тією" людиною

Новини України:Ваша людина з'явиться у вашому житті в потрібний час і в потрібному місці.

Ви не обов'язково повинні зустрічатися з кимось, тільки тому, що вам виповнилося 20 і всі навколо ходять парами. Ви не обов'язково повинні знайти кохання всього свого життя в старшій школі або університеті.

Краще дати собі подорослішати та набратися досвіду, щоб зв'язати долю з дійсно правильною людиною. Це дійсно краще, ніж впустити у своє життя неправильного, а потім розсьорбувати результат помилки ще не один рік.

Якщо вам «пощастило» лише на токсичних партнерів в минулому, то буде навіть краще побути якийсь час на самоті. Можливо, спочатку ви почнете за звичкою «страждати», але через час станете пишатися тим, що прийняли таке рішення. Ви будете щасливі від думки, що не погодилися на менше, аби тільки бути з кимось.

Немає нічого страшного або незручного в тому, щоб ні з ким не зустрічатися якийсь час. Ви можете використовувати цей час, щоб знайти себе. Ви можете використовувати цей час для того, щоб досягти успіху в кар'єрі. Ви можете використовувати цей час, щоб знайомитися. Універсального правила не існує. Головне, щоб ці роки принесли користь вам, а не пов'язали з неправильною людиною, яка поламає все життя.

Не варто впадати в паніку, якщо всі ваші ровесники, як змовившись, починають публікувати фотографії заручин, весільних суконь і обручок в соціальних мережах. Ви не повинні відчувати себе якимись «не такими».

Краще зробити правильний вибір, ніж зробити швидкий вибір. Ви завжди можете вибрати щастя, а значить — не поспішати, дочекатися тієї людини, яка вам його подарує.

Завжди краще почекати, ніж жорстоко помилитися. Не поспішайте, не нервуйте. Не переконуйте себе, що просто зобов'язані одружитися або вийти заміж до певного віку. Купити свій будинок, завести діточок. В цих питаннях не буває графіків або «термінів здачі». Це не робочий проєкт і не розклад поїздів. Якщо ви ще не готові до шлюбу, не переживайте і не поспішайте. Ваш час прийде.

Якщо ви з кимось зустрічаєтеся або навіть живете, а партнер не поспішає з весіллям, — також не переживайте. Дійсно ваш чоловік нікуди не дінеться, незалежно від того, записані ваші імена у свідоцтві про шлюб, чи ні. А якщо вам не судилося бути разом, то ніякими кільцями, клятвами або дітьми такий союз не скріпити.

Не дозволяйте оточуючим тиснути на вас і змушувати «жити, як усі». Потрібно виходити в першу чергу з того, чого хочете ви. Тому, коли родичі на черговому сімейному торжестві в який раз почнуть мучити питаннями: «Коли ж ти, нарешті, одружишся (вийдеш заміж)?», то просто посміхайтеся. Адже це вони ж першими потім будуть говорити: «Ну ми ж попереджали...», якщо ви зараз поспішите і зробите неправильний вибір.

Ви не повинні вступати в шлюб з людиною, з якою зустрічаєтеся, тільки тому, що вже кілька років разом або всі ваші друзі одружуються і виходять заміж. Ви повинні вступати в шлюб з цією людиною тому, що любите її і хочете прожити це життя пліч-о-пліч. Тільки тоді, коли усвідомите це — можна приймати рішення.

А поки не знайдете когось, хто гідний вашої любові, то краще не зациклюватися на цій темі і просто жити. Займатися улюбленою справою, зустрічатися з друзями, дивитися хороші фільми і слухати музику, — у світі стільки всього прекрасного.

Ваша людина з'явиться у вашому житті в потрібний час і в потрібному місці. Головне — набратися терпіння і дочекатися. А те, що це обов'язково станеться, можете не сумніватися!