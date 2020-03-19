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Нацрада скасує засідання до 3 квітня

Нацрада скасує засідання до 3 квітня
13:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Член Нацради Валентин Коваль поінформував, що вони з колегами продовжують працювати "в обмеженому, але постійному режимі".

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення до 3 квітня, на час карантину, засідань не проводитиме. Про це оголосила на засіданні 19 березня перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк.

«У нас карантин оголошено до 3 квітня. Отже, ми до 3 квітня засідання не будемо проводити. Подальші наші засідання будуть оголошені відповідно до того, який режим буде встановлений на пізніше», - зазначила Герасим’юк. Вона попередила, що інформацію для ліцензіатів буде розміщено на сайті Нацради.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.

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Карантин, Нацрада, телебачення, Засідання, Коронавірус.
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