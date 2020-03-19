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Вселенський патріарх заборонив проводити релігійні служби в церквах

Вселенський патріарх заборонив проводити релігійні служби в церквах
13:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Варфоломій закликав вірян терпляче реагувати на обмеження та інші заходи, запроваджені владою для запобігання поширенню коронавірусу.

Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам не проводити релігійні служби, обряди та заходи до 31 березня у межах боротьби з поширенням коронавірусу. Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє Greek Reporter.

«Вселенський патріархат виступив із заявою в середу, в якій оголосив про нове рішення церкви щодо пандемії коронавірусу Сovid-19. Згідно з цією заявою, всі релігійні обряди, події та ритуали будуть призупинені у всіх регіонах патріархату в усьому світі до 31 березня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Церква може переглянути рішення про заборону залежно від темпів розвитку пандемії коронавірусу.

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У своєму зверненні Вселенський патріарх подякував усім, хто самовіддано бореться з наслідками пандемії коронавірусної інфекції. За його словами, у цій боротьбі держави, уряди та відповідні органи охорони здоров'я несуть головну відповідальність за планування, протистояння та подолання цієї кризи. Тягар відповідальності, який вони несуть на своїх плечах, вимагає співпраці, зауважив він.

«Все робиться задля нашого захисту, задля нашого загального блага, щоб стримувати поширення цього вірусу. Наше звільнення від цієї біди повністю залежить від нашої співпраці», - додав він.

Вселенський патріарх спростував думку, що заходи щодо стримування пандемії підривають основи християнської віри. Однак, наголосив він, на карту поставлено не віру, а людське життя.

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«Наша віра міцно вкорінилася в нашій культурі. Наша віра - жива, і немає ніяких виняткових обставин, які можуть обмежити або придушити її. Що повинно бути обмежено і придушене в цих надзвичайних обставинах, то це зібрання і великі скупчення людей. Залишаймося в наших будинках. Будьмо обережними і захистімо оточуючих», - закликав Варфоломій.

Він запевнив, що людство пройде цей складний період завдяки науці.

«Ми пройдемо цей період, як подорож по пустелі, щоб досягти Землі обітованої, де наука, милістю Божою, переможе цей вірус. Ми впевнені, що завдяки нашим молитвам наука дійсно переможе», - сказав він.

Вселенський патріарх додав: «Наша Церква сподівається і молиться за зцілення хворих, за душі померлих і за мужність і силу сім'ям постраждалих. Це випробування теж пройде. Хмари розійдуться, а Сонце праведності усуне смертельну силу вірусу. Але наше життя зміниться назавжди. Це випробування дає нам можливість змінитися на краще. У напрямку встановлення любові і солідарності. Будьте мужніми! І нехай Бог буде з нами!».

На Київщині виявили ще один випадок коронавірусу

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.

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Религия, Карантин, Церква, Вселенский патриарх, Варфоломій, Коронавірус.
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