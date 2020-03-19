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В Україні досліджують 79 підозр на коронавірус

В Україні досліджують 79 підозр на коронавірус
11:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У світі зареєстровано 218 815 випадків зараження Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Центр громадського здоров'я досліджує 79 підозр на Covid-19, станом на ранок 19 березня кількість хворих становить 16 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на Covid-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на Covid-19. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них 2 летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

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Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.

На території Європейського регіону зареєстровано 85 493 випадки захворювання Covid-19 (Італія 35 533, Іспанія 13 716, Франція 9 134, Німеччина 7 156, Швейцарія 3 010, Великобританія 2 630, Нідерланди 2 051, Бельгія 1 486, Австрія 1 471, Швеція 1 279, Норвегія 1 169, Данія 1 044, Португалія 642, Чехія 522, Ізраїль 427, Греція 418, Фінляндія 359, Ірландія 292, Польща 287, Словенія 286, Естонія 258, Ісландія 250, Румунія 233, Люксембург 210, Туреччина 191, Російська Федерація 147, Сан-Марино 109, Словаччина 105, Сербія 94, Болгарія 92, Вірменія 84, Хорватія 81, Латвія 71, Албанія 59, Угорщина 58, Кіпр 58, Мальта 48, Андорра 39, Білорусь 36, Боснія і Герцеговина 36, Республіка Молдова 36, Казахстан 35, Північна Македонія 35, Грузія 34, Азербайджан 28, Литва 26, Ліхтенштейн 25, Україна 19, Узбекистан 16, Монако 9, Чорногорія 2, Святий Престол 1) та 4070 летальних випадків (загалом 8810 закінчились смертю)

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19).

Передбачається, що медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати. Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

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Законом також встановлюється відповідальність за порушення санітарних норм під час поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, для осіб, які можуть бути інфіковані, за самовільне залишення місця обсервації (карантину) передбачена адміністративна відповідальність. А за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням буде підвищено кримінальну відповідальність.

Крім того, буде спрощено процедуру державних закупівель товарів для боротьби із коронавірусом. Зокрема буде звільнено від сплати ввізного мита та ПДВ лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання, призначені для запобігання виникнення і поширення Covid-19. Ціни на товари медичного призначення та соціально значущі товари контролюватиме Кабінет Міністрів.

Буде також запроваджено комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби.

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МОЗ, Україна, Хвороба, Підозра, Коронавірус.
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