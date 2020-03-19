Три знаки Зодіаку, які дійсно вміють кохати

Новини України:любові завжди хтось більше віддає, а хтось отримує. Є люди, яких ранить скритність і скупість партнера на почуття, а є такі, яким все одно.

Знак Зодіаку і вроджені якості, які ви отримали під ним, грають величезну роль у тому, як сильно ви любите, висловлюєте ніжність і прихильність. Знаки, про які ми говоримо сьогодні — справжні воїни любові: щедрі, глибокі і не вимагають нічого на заміну.

Овен

Мабуть, найгарячіший знак Зодіаку, який вміє доглядати і оточує об'єкт своєї пристрасті ореолом ідеальності, не бачачи недоліків і не помічає нічого навколо, крім нього. Він може довго завойовувати кохану людину, терпіти відмови, але домігшись її серця, ніколи не відпустить. Єдине, чого ні один Овен не пробачить — зради. Одного разу втративши його довіру, ви можете попрощатися з ним назавжди. Навіть якщо Овен любить вас, він мовчки буде страждати, але не зв'яже своє життя зі зрадником/-цею. Сам же він обожнює флірт, але вам не варто сприймати це близько до серця. Овен занадто гордий, щоб розмінюватися на почуття — він не зрадить.

Близнюки

Цей знак Зодіаку вважається легким, повітряним і вітряним, а значить схильним до зрад. Даремно. Близнюки і справді один з найбільш товариських знаків, але отримавши постійного партнера, вони розчиняються в ньому повністю. Будьте впевнені, що якщо ви у смаку Близнят, вони вже з першої зустрічі склали приблизний план вашого майбутнього спільного життя, список запрошених на весілля гостей і те, як ви назвете ваших спільних дітей. Такі люди прагнуть проводити більше часу зі своїм партнером, балують подарунками, представляють друзям і піклуються про ваш сімейний комфорт за двох. Казку відносин з Близнюками складно забути.

Стрілець

Ще один вогненний знак у списку демонструє, що немає гарної любові без горіння серця. Стрілець — ідеаліст, і для нього важливо, щоб партнер поруч з ним відчував себе краще, ніж він сам. Це дружини, що штовхають чоловіків по кар'єрній драбині, і чоловіки, які протегують своїх обраниць у будь-яких починаннях. Це люди, готові за секунду прийняти рішення тікати з коханим на інший кінець світу і жити решту життя у вігвамі де-небудь в джунглях Амазонії, поки у них знову не з'явіться бажання придумати для свого обранця/-ниці щось з ряду геть. Ви можете спробувати зі Стрільцем що завгодно: постригтися налисо в тибетський ашрам, відкрити мережу авторських ресторанів або стати зіркою Youtube — вони підтримають вас у всьому. І будуть любити, як у кіно.

Незалежно від знаку Зодіаку, кожні стосунки перевіряються випробуваннями. І тільки тоді народжується міцна і сильна любов. Будьте коханими!