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Через коронавірус із закордону до України повернулось 44 тисячі громадян

Через коронавірус із закордону до України повернулось 44 тисячі громадян
18:00 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:44 тисячі українців повернулись на батьківщину через коронавірус за допомогою авіатранспорту.

Авіакомпанії за шість повних днів - із 14 до 18 березня - доставили в Україну 44 тис. громадян у зв'язку з оголошеним карантином через поширення коронавірусу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Із 14 до 18 березня 44 тис. громадян повернулися в Україну авіаперевезеннями", - написав він на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Як повідомлялося, за даними Мінінстерства інфраструктури, у четвер, 19 березня, Україна має прийняти 45 авіарейсів із 10 країн.

Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, "Кордон", Владислав Криклий, Коронавірус, Covid-19.
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