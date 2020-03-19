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20 березня українців із Чехії та Польщі евакуюють залізницею

20 березня українців із Чехії та Польщі евакуюють залізницею
19:31 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:"Укрзалізниця" здійснить вивезення громадян України із Перемишля поїздами класу "Інтерсіті+".

АТ "Укрзалізниця" 20 березня відправить чотири поїзди класу "Інтерсіті+" із Перемишля до Києва для вивозу українських громадян з Польщі, повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

Протягом 20 березня 2020 року "Укрзалізниця" здійснить поїздами класу "Інтерсіті+" вивезення громадян України із Перемишля, які в результаті обмежувальних заходів, введених у зв'язку з карантином, не мають можливості самостійно перетнути кордон.

Так, вже призначені і 20 березня з Перемишля до Києва вирушать поїзди: №715/716 - 706/705 (відправлення з Перемишля о 15:45, прибуття до Києва о 00:46 21 березня), №709/710 (відправлення з Перемишля о 10:18, прибуття до Києва о 19:26) і поїзд №705/706 - 716/715 (відправлення з Перемишля о 13:10, прибуття до Києва о 22:17).

Крім цього, "Укрзалізниця" призначила ще один поїзд із Перемишля до Києва з відправленням о 5:30 20 березня та прибуттям о 14:37.

Місця в поїзді №717/718 (відправлення з Перемишля о 02:30, прибуття до Києва о 11:32) зарезервовані для громадян, які прибудуть до Перемишля з Чехії.

"Їх доставляють із території Чехії до Перемишля залізницею, за підтримки посольства України в Чехії. Громадяни, евакуйовані з Чехії, зможуть придбати квиток безпосередньо в поїзді" - наголошується в повідомленні.

До Перемишля поїзди відправляться без пасажирів.

Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, забезпечені всіма засобами захисту та дезінфекції.

Квитки на зазначені поїзди (за винятком поїзда №717/718) можна купити лише через онлайн-систему "Укрзалізниці", продаж квитків вже відкрито.

Призначення зазначених поїздів стало можливим завдяки спільним скоординованим зусиллям Міністерства інфраструктури України, Міністерства закордонних справ України, "Укрзалізниці" та Посольства України в Республіці Польща.

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Все по темі:

Чехия, Эвакуация, Укрзалізниця, Пандемия, Польща, Коронавірус, Covid-19, Перемишль.
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