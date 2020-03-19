У разі закінчення карантину 3 квітня останній дзвоник для школярів буде за графіком

Новини України:Любомира Мандзій розповіла як буде відбуватися освітній процес після карантину.

Заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявляє, що графіки закінчення навчального року не будуть зміщені, якщо карантин закінчиться 3 квітня.

Про це вона повідомила під час брифінгу.

"Якщо ми говоримо про ущільнення, бо бачимо зараз, на сьогоднішній день, є питання про ущільнення графіку навчання, ми можемо говорити також про те, що до закінчення навчального року залишилося кілька днів, які можуть бути використані як навчальні...

Якщо карантин закінчиться 3 квітня, то точно не будуть зміщені графіки закінчення навчального року", - зазначила Мандзій.