20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Новини України:20 березня надзвичайно потужний день, і навіть вважається магічним, адже має сильну енергетику.

Також 20 березня відзначається День щастя, Міжнародний день астрології та Міжнародний день без м'яса. Міжнародний день без м'яса у багатьох країнах відзначають з 1985 року. Цього дня магазини і ресторани відмовляються від продажу м'яса, а активісти пропагують вегетаріанство, а також співчуття тваринам, яких вбивають задля м'яса.

Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія.

Народні прикмети на 20 березня

– Якщо вдень похмуро, а до ночі холодно, то незабаром слід чекати заморозків.

– Синява горизонту віщує швидке потепління, а прояснення до вечора навпроти обіцяє заморозки.

– Дме південний вітер - незабаром можлива посуха.

– Якщо у цей день прилітали жайворонки, то весна буде теплою, а поява зяблика означала продовження зими.

– Побачений 20 березня сон обов'язково збудеться через три роки

Що можна робити 20 березня

1.Очистіть будинок від непотрібних речей, якими ви не користуєтеся.

Що не можна робити 20 березня

1.Цього дня не можна даремно проводити час. Варто виконати важливі справи і поставити чіткі цілі.

2.Не сваріться ні з ким, не входить у словесні перепалки та ні на кого не ображайтеся. Негативна енергетика в цей день може погано вплинути на ваше життя.