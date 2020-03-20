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20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
09:52 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Новини України:20 березня надзвичайно потужний день, і навіть вважається магічним, адже має сильну енергетику.

Також 20 березня відзначається День щастя, Міжнародний день астрології та Міжнародний день без м'яса. Міжнародний день без м'яса у багатьох країнах відзначають з 1985 року. Цього дня магазини і ресторани відмовляються від продажу м'яса, а активісти пропагують вегетаріанство, а також співчуття тваринам, яких вбивають задля м'яса.

Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія.

Народні прикмети на 20 березня

– Якщо вдень похмуро, а до ночі холодно, то незабаром слід чекати заморозків.

– Синява горизонту віщує швидке потепління, а прояснення до вечора навпроти обіцяє заморозки.

– Дме південний вітер - незабаром можлива посуха.

– Якщо у цей день прилітали жайворонки, то весна буде теплою, а поява зяблика означала продовження зими.

– Побачений 20 березня сон обов'язково збудеться через три роки

Що можна робити 20 березня

1.Очистіть будинок від непотрібних речей, якими ви не користуєтеся.

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Що не можна робити 20 березня

1.Цього дня не можна даремно проводити час. Варто виконати важливі справи і поставити чіткі цілі.

2.Не сваріться ні з ким, не входить у словесні перепалки та ні на кого не ображайтеся. Негативна енергетика в цей день може погано вплинути на ваше життя.

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20 Березня, Яке свято 20 березня, Що можна робити 20 березня, Що не можна робити 20 березня.
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