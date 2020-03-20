Із Польщі прибувають поїзди з українцями (Відео)

На Львівщині прикордонники зустріли з Польщі два евакуаційні поїзди, що доставили українців, які через обмежувальні заходи у зв'язку з карантином не мали можливості самостійно перетнути кордон. В ДПСУ наголосити, що в усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.