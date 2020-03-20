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До Китаю відправили літак по медичний вантаж (Фото)

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До Китаю відправили літак по медичний вантаж (Фото)
11:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Військовий літак доставить тести на Covid-19, маски й інше медичне обладнання.

Військовий вантажний літак Іл-76 вилітає до Китаю по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19, наступного тижня полетить наступний літак. Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, який буде супроводжувати цей літак.

"Військовий вантажний літак Іл-76 незабаром злітає з аеропорту "Бориспіль" у Гуанчжоу, в Китай. Об 11:00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес-тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого. Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи та вантаж. Я дуже вдячний за величезну роботу, яка зробила можливою цю передачу цінного вантажу Україні, представникам бізнес-спільноти, Офісу Президента та усім міністерствам, які брали участь в організації", - зазначив він.

За словами депутата, це лише перший політ, наступного тижня буде ще один.

Фото: Facebook Andrey Motovilovets

Як повідомлялося, станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірус зафіксовано: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

В Україні 56 нових підозр на коронавірус

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

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Китай, Доставка, Маски, Літак, Коронавірус, Медичне обладнання.
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