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Погода в Україні: насувається різке похолодання

Погода в Україні: насувається різке похолодання
15:45 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новини України:У Києві очікується невеликий мокрий сніг, вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура знизиться: до 0-5°.

У найближчі дві доби погода в Україні зміниться: очікується похолодання, дощі з переходом, окрім південної частини, на сніг, місцями з утворенням снігового покриву та ожеледиці, повідомляє в п'ятницю Укргідрометцентр.

У суботу, 21 березня, вночі в західній частині, вдень в Україні, окрім східних областей, дощ, увечері в західних і північних областях із мокрим снігом, удень у Карпатах рясний сніг. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, в східних областях 0-3° морозу, вдень у західних і північних областях 4-9° тепла, на решті території 7-12°, на півдні місцями до 16° тепла, в Карпатах протягом доби 0-5° тепла.

У Києві - вночі без опадів, удень часом дощ із переходом увечері в мокрий сніг. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 березня найвища температура вдень була 20,3 тепла в 1974 році, найнижча вночі 20,0 морозу в 1942 році.

У неділю, 22 березня, погода в Україні зміниться.

У західних, північних і Вінницькій областях невеликий мокрий сніг (у Карпатах уночі рясний сніг), температура знизиться вночі до 0-5° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу; у центральних і Харківській областях дощ із мокрим снігом, температура вночі та вдень 0-5° тепла; на решті території помірні дощі, температура протягом доби 4-9° тепла. Вітер північний, на сході південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві погода також зміниться. Очікується невеликий мокрий сніг, вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура знизиться: вночі до 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.

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Погода, Прогноз, Дощ, Похолодання, Ожеледиця.
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