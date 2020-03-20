Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець
Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
Усик зібрався в кіно
Усик зібрався в кіно
Що почитати на карантині?
Що почитати на карантині?

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві та двох областях

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві та двох областях
19:24 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Про це в Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в м. Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Про це в Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У Києві поліцейські зі стріляниною переслудували автомобіль

Як повідомлялося раніше, у Києві сталася гонитва зі стріляниною.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, у спальному районі на лівому березі Києва поліцейські гналися за машиною, стріляли по колесах, а коли та зрештою зупинилася, водій та пасажири кинулися навтьоки. П'ятьох втікачів зрештою вдалося затримати, а в авто копи знайшли пачки готівки.

 
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

нс, Київ, Уряд, Дніпропетровська область, Івано-Франкивська область.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Як йога та медитація впливає на мозок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся