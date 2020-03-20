Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві та двох областях

Новини України:Про це в Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в м. Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Про це в Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Києві сталася гонитва зі стріляниною.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, у спальному районі на лівому березі Києва поліцейські гналися за машиною, стріляли по колесах, а коли та зрештою зупинилася, водій та пасажири кинулися навтьоки. П'ятьох втікачів зрештою вдалося затримати, а в авто копи знайшли пачки готівки.