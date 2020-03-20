Україна піднялась на 10 сходинок у рейтингу найщасливіших країн

Новини України:Україна посіла у рейтингу найщасливіших країн світу 123 сходинку, що на 10 позицій краще порівняно з минулим роком.

Про це йдеться у World Happiness Report.

Згідно з рейтингом, Україна посідає 123 місце, набравши 4 561 бал.

Зазначається, що загалом у списку оцінюються 156 країн.

Під час визначення місця у рейтингу члени журі враховують такі показники, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, щирість людей, сприйняття корупції тощо.

У топ-10 - Фінляндія, Данія, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Австрія та Люксембург.

Завершують список Зімбабве, Південний Судан і Афганістан.

Як відомо, минулого року Україна посідала 133-е місце в індексі щастя.