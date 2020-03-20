Якщо ти офісний працівник, як попередити хворобу?

Новини України:Хвороби, на які страждають офісні працівники, можна попередити.

За статистикою, ми сидимо 9,3 години на день. Це навіть більше, ніж ми спимо, — 7,7 години на день. Гіподинамія — малорухливий спосіб життя, який призводить до того, що більше ніж 40% усіх працюючих людей відчувають періодичний біль у спині, суглобах і м'язах. Річ у тім, що наші предки не проводили стільки часу сидячи, це історично неприродна поза. Довге сидіння провокує застій крові в області попереково-крижового відділу та органах малого таза. Це призводить до тягучого болю у попереку, а у довгостроковій перспективі — до зниження рухливості суглобів, погіршення кровопостачання нижніх кінцівок, варикозного розширення вен, запалення сідничного нерва та інших неприємних наслідків. Часто через малорухливий спосіб життя люди страждають на головний біль, хронічну втому і не можуть зосередитися на роботі.

Зарядка, яка допомагає

Розуміючи, що руху не вистачає, сьогодні багато людей відвідують спортзал. Але одне-два тренування на тиждень не вирішують проблему. А іноді й зовсім можуть погіршити стан. Річ у тім, що різкі та незвичні навантаження небезпечні для організму. Наприклад, якщо людина після 8 годин в офісі несподівано почне піднімати важку штангу, може статися все що завгодно, аж до зсуву хребців і утворення міжхребцевої грижі. Основний спосіб боротьби з гіподинамією — регулярне навантаження на усі групи м'язів.

Три тренування на тиждень

Для відмінної фізичної форми потрібно забезпечити собі мінімум три тренування на тиждень, і краще, якщо навантаження будуть різноманітними: анаеробними (підняття тягарів, спринтерський біг) і аеробними (плавання, біг, лижі, аеробіка).

Зарядка вранці

Щоденна ранкова розминка не лише бадьорить, але і прискорює обмін речовин, посилює кровообіг, підвищуючи стійкість організму до інфекційних захворювань. Тому краще встати раніше і "побалувати" своє тіло, адже йому необхідно провести складний день за комп'ютером.

Розминка серед робочого дня

Дуже корисною є регулярна легка розминка через кожні 45 хвилин після нерухомого сидіння. Природно, що не завжди можна дозволити собі робити в офісі нахили та присідання. Досить просто регулярно вставати, ходити у приміщенні та розминати ноги. А ще краще привезти на роботу дартс, фрісбі або настільний хокей.

Інші способи допомогти собі

Додатково впоратися з проблемою допоможуть деякі заходи:

Провітрювання приміщення, в якому ви знаходитеся

Коли легені збагачуються киснем, поліпшується здатність концентруватися. Коли ми довго сидимо над одним завданням, у якусь мить ефективність роботи знижується. Саме тому потрібно чергувати види активності. Британські вчені довели, що часте перемикання з однієї задачі на іншу не лише підвищує ефективність розумової діяльності, але і тримає організм у постійній бойовій готовності.

Відпочинок для очей

Не варто забувати про зір, який страждає у більшості людей, що сидять за комп'ютером багато годин на день. Необхідно робити перерви: 45 хвилин перед монітором — 15 хвилин відпочинку. Офтальмологи радять щогодини робити двохвилинну зарядку для очей або просто кілька хвилин сидіти з закритими очима. Для зору корисні не лише традиційні "вісімки", але і вправи, що поліпшують кровопостачання голови та шиї.

Слідкування за харчуванням

Ще один ризик для людей, що ведуть малорухомий спосіб життя, — нерегулярне і неякісне харчування, яке провокує зміну обміну речовин, погіршення травлення, запори, гастрити, гастродуоденіти. Тому варто ходити на обід разом з колегами і їсти усе, як вчили у дитинстві: супи, салати, гарячі страви. Не менш важливо багато пити. Можна взяти собі за правило щоранку ставити поруч з робочим місцем склянку води.

Збільшення рухливості в офісі

Навіть якщо вам здається, що ви прив'язані до робочого місця, завжди є способи сидіти менше. Наприклад, проводити зустрічі не у відведеному для цього приміщенні, а прогулюючись неподалік від офісу. Наступного разу запросіть колег на ділову прогулянку. Вам обов'язково спадуть на думку нові ідеї!