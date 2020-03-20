Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу
У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
Усик зібрався в кіно
Усик зібрався в кіно
Поради, як не набрати зайву вагу на карантині
Поради, як не набрати зайву вагу на карантині

Якщо ти офісний працівник, як попередити хворобу?

Якщо ти офісний працівник, як попередити хворобу?
20:22 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини України:Хвороби, на які страждають офісні працівники, можна попередити.

За статистикою, ми сидимо 9,3 години на день. Це навіть більше, ніж ми спимо, — 7,7 години на день. Гіподинамія — малорухливий спосіб життя, який призводить до того, що більше ніж 40% усіх працюючих людей відчувають періодичний біль у спині, суглобах і м'язах. Річ у тім, що наші предки не проводили стільки часу сидячи, це історично неприродна поза. Довге сидіння провокує застій крові в області попереково-крижового відділу та органах малого таза. Це призводить до тягучого болю у попереку, а у довгостроковій перспективі — до зниження рухливості суглобів, погіршення кровопостачання нижніх кінцівок, варикозного розширення вен, запалення сідничного нерва та інших неприємних наслідків. Часто через малорухливий спосіб життя люди страждають на головний біль, хронічну втому і не можуть зосередитися на роботі.

Зарядка, яка допомагає

Розуміючи, що руху не вистачає, сьогодні багато людей відвідують спортзал. Але одне-два тренування на тиждень не вирішують проблему. А іноді й зовсім можуть погіршити стан. Річ у тім, що різкі та незвичні навантаження небезпечні для організму. Наприклад, якщо людина після 8 годин в офісі несподівано почне піднімати важку штангу, може статися все що завгодно, аж до зсуву хребців і утворення міжхребцевої грижі. Основний спосіб боротьби з гіподинамією — регулярне навантаження на усі групи м'язів.

Три тренування на тиждень

Для відмінної фізичної форми потрібно забезпечити собі мінімум три тренування на тиждень, і краще, якщо навантаження будуть різноманітними: анаеробними (підняття тягарів, спринтерський біг) і аеробними (плавання, біг, лижі, аеробіка).

Зарядка вранці

Щоденна ранкова розминка не лише бадьорить, але і прискорює обмін речовин, посилює кровообіг, підвищуючи стійкість організму до інфекційних захворювань. Тому краще встати раніше і "побалувати" своє тіло, адже йому необхідно провести складний день за комп'ютером.

Розминка серед робочого дня

Дуже корисною є регулярна легка розминка через кожні 45 хвилин після нерухомого сидіння. Природно, що не завжди можна дозволити собі робити в офісі нахили та присідання. Досить просто регулярно вставати, ходити у приміщенні та розминати ноги. А ще краще привезти на роботу дартс, фрісбі або настільний хокей.

Інші способи допомогти собі

Додатково впоратися з проблемою допоможуть деякі заходи:

Провітрювання приміщення, в якому ви знаходитеся

Коли легені збагачуються киснем, поліпшується здатність концентруватися. Коли ми довго сидимо над одним завданням, у якусь мить ефективність роботи знижується. Саме тому потрібно чергувати види активності. Британські вчені довели, що часте перемикання з однієї задачі на іншу не лише підвищує ефективність розумової діяльності, але і тримає організм у постійній бойовій готовності.

Відпочинок для очей

Не варто забувати про зір, який страждає у більшості людей, що сидять за комп'ютером багато годин на день. Необхідно робити перерви: 45 хвилин перед монітором — 15 хвилин відпочинку. Офтальмологи радять щогодини робити двохвилинну зарядку для очей або просто кілька хвилин сидіти з закритими очима. Для зору корисні не лише традиційні "вісімки", але і вправи, що поліпшують кровопостачання голови та шиї.

Дотримуйтеся простих правил миття рук

Слідкування за харчуванням

Ще один ризик для людей, що ведуть малорухомий спосіб життя, — нерегулярне і неякісне харчування, яке провокує зміну обміну речовин, погіршення травлення, запори, гастрити, гастродуоденіти. Тому варто ходити на обід разом з колегами і їсти усе, як вчили у дитинстві: супи, салати, гарячі страви. Не менш важливо багато пити. Можна взяти собі за правило щоранку ставити поруч з робочим місцем склянку води.

Збільшення рухливості в офісі

Навіть якщо вам здається, що ви прив'язані до робочого місця, завжди є способи сидіти менше. Наприклад, проводити зустрічі не у відведеному для цього приміщенні, а прогулюючись неподалік від офісу. Наступного разу запросіть колег на ділову прогулянку. Вам обов'язково спадуть на думку нові ідеї!

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Офис, Робота, Профилактика, Хвороби, Працівник.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Серіали, які ви повинні передивитися на карантині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся