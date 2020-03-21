21 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Іван, Панас.
Народні прикмети на 21 березня
– Яка сьогодні погода, такою вона буде і все літо.
– День оповитий туманом, значить, скоро будуть заморозки.
– Якщо хмари пливуть по небу швидко і високо – гарна погода протримається ще довго.
– Якщо з південної сторони багато пташиних гнізд, значить, літо буде холодним.
– Жайворонки повернулись додому – весна буде теплою.
Що можна робити 21 березня
1.Якщо відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий не буде хворіти.
2.Гілочка верби, зрізана 21 березня, очистить дім від безлічі смутку і горя.
Що не можна робити 21 березня
1.Не рекомендується в цей день вирушати в далеку дорогу.
2.Не можна підписувати важливі документи та позичати гроші.
3.Забороняється в цей день проводити будь-які операції, адже хвороба може ще більше загостритися.
4.Щоб не втратити красу, жінкам не можна спати під місячним сяйвом.