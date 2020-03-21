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Що може допомогти, коли у вас діагностували депресію

Що може допомогти, коли у вас діагностували депресію
16:49 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини України:Безсоння може допомогти хворим на депресію.

Вчені довели, що безсоння може виявитися ефективним під час лікування депресії. При цьому фахівці відзначають, що використовувати одну з базових потреб організму людини для позбавлення від такої серйозної недуги слід дуже обережно.

Вчені вже давно довели, що недолік повноцінного нічного відпочинку нерідко стає причиною серйозних захворювань. Безсоння призводить до фізичного та емоційного стресу, внаслідок якого страждають когнітивні здібності, серцева-судинна система та метаболізм людини, а не лише її настрій. При цьому вже близько 50 років медики продовжують лікувати депривацією сну один з найбільш серйозних розладів — депресію.

Втім, даний метод, попри безліч плюсів, досі ще залишається експериментальним та використовується лише за призначенням і під контролем лікаря. Настільки обережний підхід пояснюється просто: річ у тім, що у лікування безсоння існує чимало негативних наслідків. У список потрапив і підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера, який зростає навіть після однієї безсонної ночі. Головну роль у цьому процесі відіграють два білки: бета-амілоїд, який формує бляшки у мозку, і тау-білок, що сприяє утворенню внутрішньоклітинних нейрофібрилярних тяжів.

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Є у терапії безсоння й інші негативні фактори. У людей, які постійно недосипають, зростає відчуття самотності і соціальної ізольованості. У свою чергу інші люди вважають людину, яка не виспалася, відштовхуючою і не бажають з нею контактувати. Все це нерідко посилює депресію.

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Сон, Дипресия, Хвороби, Поради, Безсоння.
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