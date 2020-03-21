У кого найсильніший імунітет за знаком Зодіаку

Новини України:Імунна система 5 знаків Зодіаку відрізняється стійкістю до всіляких інфекційних захворювань, в тому числі і до нових коронавірусів.

Астрологи склали гороскоп людей з найміцнішим здоров’ям.

Телець

У Тільців здоров’я бика, на різні дрібниці на зразок поколювань і покашлювань представники цього знака Зодіаку звикли не звертати уваги. Справа в тому, що якщо хвороботворним мікробам і вдасться проникнути в організм Тільця, що вже саме по собі нонсенс, то надовго затриматися і розмножитися в них не вийде. Миттю будуть знищені потужними захисними силами.

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку терпіти не можуть сидіти вдома, їм хочеться постійно бути серед людей. Астрологи вважають, що Близнюки на підсвідомому рівні відкидають будь-які інфекційні захворювання, адже вони можуть позбавити їх усіх радощів життя.

Діва

Діви не то щоб володіли міцним імунітетом і здоров’ям, але вони настільки уважно стежать за своїм самопочуттям, що у бактерій і вірусів не залишається шансу нашкодити їм. При перших ознаках захворювання Діва відправиться до лікаря і вживатиме всі необхідні заходи, що і рятує її навіть в критичних ситуаціях.

Скорпіон

У представників цього знака Зодіаку з народження досить міцний запас здоров’я. Сильні духом Скорпіони можуть вилікуватися навіть від важких недугів, головне, щоб вони не впали в паніку і зневіру. В такому стані народжені під цим зодіакальним сузір’ям втрачають мотивацію, від цього страждає і їхній імунітет.

Риби

Риби не бояться лікарів, якщо десь засвербіло – йдуть до дерматолога, закололо – до терапевта… Найчастіше, медики недолюблюють цих любителів понапридумувати собі хвороби, але все ж ця якість характеру допомагає Рибам завжди звертатися за кваліфікованою допомогою вчасно.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали 3 знаки Зодіаку, представників яких чекають щасливі і радісні події в кінці березня 2020.