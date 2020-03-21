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Зеленський домовляється з телеканалами про трансляцію відеоуроків для школярів

Зеленський домовляється з телеканалами про трансляцію відеоуроків для школярів
15:35 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Українська правда Фото:pixabay.com

Новини України:Володимир Зеленських хоче запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проект, завдяки якому учні зможуть навчатися під час карантину.

Президент Володимир Зеленський обговорив з керівництвом українських телеканалів реалізацію на телебаченні масштабного освітнього проєкту для учнів 5-11 класів, які навчаються вдома у зв’язку з карантином.

Про це повідомили в пресслужбі президента

Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проєкт, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найбільш зручний для дітей час.

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Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.

За словами президента, формат такого проєкту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім рідним, котрі залишаються вдома через карантин.

Пресслужба зазначає, що керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу президента.

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TВ-программа, Школа, Президент, Карантин, Володимир Зеленський, Освіта, Коронавірус.
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