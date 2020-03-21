З Лондона в Україну евакуювали 360 людей

Новини України:Станом на 21 березня 160 українських громадян вже вилетіли зі Шрі-Ланки, ще 20 вилетять сьогодні.

Понад 360 людей сьогодні повернулися з Лондона в Україну двома спецрейсами "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".

"За сприяння українських дипломатів 183 громадянини України та особи, які мають право в'їзду на територію нашої держави, прилетіли з Лондона сьогодні вранці. Вони прибули спецрейсом авіакомпанії МАУ. Сьогодні МАУ здійснило ще один рейс за цим маршрутом, повернувши до України ще 173 людини, а в понеділок та вівторок українських громадян з Лондона везтимуть на літаках SkyUp", - йдеться у повідомленні.

"За інформацією Посольства України в Індії, туристична компанія Join Up працює зараз над тим, щоби безкоштовно розселити всіх, у кого закінчується путівка на Шрі-Ланці. Також розглядається питання покриття витрат тих туристів, які самостійно оплачують своє проживання після закінчення строку дії путівки. SkyUp планує вивезти всіх своїх туристів зі Шрі-Ланки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

18 березня з 12:00 год. в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.