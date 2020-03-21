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З Берліна до Києва повернулись 375 українців

З Берліна до Києва повернулись 375 українців
20:16 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Літак "Міжнародних авіаліній України" зі 186 людьми вилетів з аеропорту Тегель в Київ о 15.20, спецрейс компанії SkyUp Airlines зі 189 пасажирами – о 18.05.

Громадян України, які застрягли в Німеччині у зв’язку із запровадженням обмежень на перетин кордону, 21 березня евакуйовували з Берліну два літаки. Загалом повернутися додому змогли 375 осіб.

Завдяки зусиллям МЗС і Посольства України в ФРН вдалося домовитися також про рейси SkyUp з Берліна до Києва (по одному) на 23 березня, 24 березня, 25 березня і 26 березня.

На 25 березня запланований рейс SkyUp Airlines із Мюнхена до Києва.

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На 26 березня плануються рейси SkyUp Airlines із Франкфурта-на-Майні та з Дюссельдорфа до Києва.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

18 березня з 12:00 год в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомлялося, станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.

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Эвакуация, Берлин, "Кордон", Україна, Коронавірус.
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