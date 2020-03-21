У Шахова діагностували пневмонію

Новини України:На території міста Києва зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки.

У народного депутата Сергія Шахова, у якого раніше лабораторно підтвердили коронавірус, сьогодні виявили пневмонію. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, як обіцяв, повідомляю про всі зміни свого стану. Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділі Олександрівської лікарні", - написав він.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Інформацію про те, що у народного депутата Covid-19, підтвердило Міністерство охорони здоров'я. Також Шахов підтвердив, що захворіла його дружина.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на 21 березня в Україні зареєстровано 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 3 летальні.