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22 березня 2020 : свято, події, прикмети та іменинники

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22 березня 2020 : свято, події, прикмети та іменинники
07:36 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:22 березня - 81-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 284 дня.

Яке свято 22 березня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день таксиста, Всесвітній день водних ресурсів та Міжнародний день Балтійського моря. У США святкують День валяння дурня, День відчуття себе молодим, у Пуерто-Ріко - День скасування рабства, в Сінт-Мартенс - День посадки дерев, у Великобританії та Ірландії - День матері, у Білорусі - День працівників побутового обслуговування населення і ЖКГ, у Лаосі - День Народно-революційної партії.

Пам'ятні дати 22 березня, річниці та події

У 1633 році Галілей уклінно відрікся від своїх наукових пошуків на тому самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок. На наступний день Тато в порядку помилування замінить Галілею ув'язнення у в'язниці інквізиції вигнанням, і той зможе повернутися на віллу Медічі. Там він жив в найсуворішому самоті.

У 1675 році король Англії Карл II заснував Королівську обсерваторію в Грінвічі. Меридіан, що проходив через обсерваторію, був прийнятий англійськими моряками за точку відліку. До цього часу ще багато років після в якості нульового меридіана вибиралася довгота порту відбуття або столиці відповідної держави. Лише в кінці XIX століття міжнародне співтовариство прийшло до згоди вважати нульовим Грінвіцький меридіан.

У 1772 році рабство оголошується в Англії поза законом.

У 1841 році в США було запатентовано виробництво крохмалю.

У 1874 році в США вперше в світі була проведена гра у великий теніс.

У 1882 році Конгрес США заборонив багатоженство.

У 1888 році зібралися в Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили Англійську футбольну лігу.

У 1894 році була проведена перша хокейна гра за Кубок Стенлі: "Монреаль" виграв у "Оттави" 3:1.

В 1895 році в Парижі відбулася перша в історії публічна демонстрація кінофільму. Це був фільм братів Люм'єр "Вихід робітників з фабрики". На білому екрані спеціально запрошені глядачі побачили робітників, що виходять з фабрики братів Люм'єр.

В 1904 році в лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі публікується кольорова фотографія.

У 1907 році В Лондоні на вулицях з'явилися перші таксі з лічильниками. Власне, тоді й народилося сама назва цього виду міського транспорту (від французького слова "taxe" і грецького "metron", що означають відповідно "плата" і "вимір"). Показували пройдену відстань лічильники позбавили водіїв і пасажирів від суперечок, скільки треба платити за поїздку.

У 1945 році в Каїрі була заснована Ліга арабських держав. До її складу спочатку ввійшли Єгипет, Сирія, Ліван, Ірак, Трансйорданія (нині Йорданія), Саудівська Аравія і Ємен.

У 1989 році у випробувальному польоті літака Ан-225 "Мрія" було встановлено 109 світових рекордів.

У 1995 році космонавт Валерій Поляков повертається на Землю, встановивши світовий рекорд перебування в космосі - 437 діб та 18 годин.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 березня вшановує пам'ять сорока Севастійських мучеників – воїнів-християн з міста Севастії (територія сучасної Туреччини), які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа.

День 40 мучеників відноситься до найбільш шанованих свят. Сьогодні навіть полегшується строгість Великого посту можна їсти їжу з рослинною олією і випити вино. А у господинь у цей день здавна збереглася традиція пекти 40 булочок у вигляді жайворонків.

Що сьогодні не можна робити

Не можна в цей день працювати і прибирати в будинку, також не можна виконувати важку фізичну роботу.

Ще не можна лаятися, сваритися, лихословити, проявляти агресію.

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Прикмети на 22 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- опади і мало сонця - не буде весняної повені, влітку не очікується тривалих дощів, а осінь буде сухою;

- тепло – 40 днів утримається така погода, холодно - бути сорока морозам;

- активно тане сніг - до буйних трав.

22 березня іменини Іменини у Іраклія, Леонтія, Олександра, Дмитра, Михайла, Афанасія, Сергія, Кирила, Миколая, Валерія, Олексія, Петра, Івана і Наталії.

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