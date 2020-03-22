Навіщо люди скуповують туалетний папір?

Новини України:Як не дивно, туалетний папір став популярним товаром серед українців та інших народів світу після оголошення пандемії коронавірусу.

Те, що зараз відбувається - відгомін економічних і політичних криз минулих років. Тоді дійсно був дефіцит. У поствоєнні роки в такий кризовий мінімум входили сіль, мило і сірники. Зараз цей набір видозмінився і люди скуповюуть гречку, цукор і туалетний папір.

Туалетний папір скуповують ті, хто пережив кризу в дев'яностих роках. Вони через досвіду пам'ятають, що якщо не взяти, то можна залишитися без неї.

Але "туалетна паніка" є не лише в Україні, а й в інших країнах (ЄС та США).

Справа в тому, що коронавірус "закликає" людей до максимальної гігієни (тут слід згадати маски та антисептики). А туалетний папір дає відчуття контролю над гігієною і чистотою. Ми використовуємо його для того, щоб очиститися. Він пов’язаний з функцією тіла, яка свого роду табуйована.

Також, люди часто використовують туалетний папір як замінник паперовим серветкам і рушникам. Тому в наявності в магазинах і серветки, і рушники. Хоча в Україні лише 10 відсотків користуються паперовими рушниками і 12 відсотків — серветками і одноразовими носовичками.

Більшість людей розуміє, що у скуповуванні немає потреби, але все одно продовжують це робити. Тому що, що коли люди бачать, що інші щось скуповують, вони відчувають потребу отримати те саме. Ще однією причиною є те, що у розумінні людей туалетний папір важко чимось замінити.

Насамкінець, декілька цікавих домислів із соцмереж, які наштовхують на причини "туалетної паніки":

"Люди не розуміють, що туалетний папір не потрібен, коли нічого їсти".

"Китай був основним постачальником туалетного паперу, ось і люди злякалися, що він зникне через зупинку виробництва (там же карантин)".

"А взагалі, якщо живеш в родині, він може досить швидко закінчуватися".

"А раптом води не буде?"

"Можу припустити, що в СРСР її не було і люди по старій пам'яті бояться її дефіциту".

"Всі скупили гречку, логічно - зараз потрібен туалетний папір".

"Один чихне - четверо обіс..ться".