3 корисних рецепта із гречки на кожний день

Що приготувати з гречаної крупи.

Через карантин багато хто почав купувати продукти про запас. Одним з хітів з продажу, як зазвичай буває під час різних епідемій і лих, стала гречана група. Але що ж робити, якщо ви купили занадто багато гречки і вже не знаєте, куди її дівати і що з неї готувати? У цьому матеріалі ми поділимося з вами декількома цікавими, корисними і смачними ідеями.

Гречка з каррі і куркою

Найпростіший і смачний варіант обіду для всієї родини. Для цієї страви вам знадобиться готова гречана каша, приправа карі, сіль і перець за смаком, куряче філе і рослинне масло.

Курку потрібно відварити або посмажити на невеликій кількості олії. Потім дати їй трохи охолонути і нарізати на невеликі шматочки. Додати курку в гречану кашу. Потім додати спеції і заправити страву рослинним маслом.

Солодка гречка на сніданок

Гречана каша з молоком знайома всім ще з часів дитячого садка. Але не всі знають, як зробити цю страву ще більш корисною, в головне - смачною.

Отже, для початку потрібно просто зварити гречку. Потім слід дати їй гарненько охолонути. Залити гречану кашу невеликою кількістю молока, додати трохи ванільного цукру за смаком, потім посипати кашу дрібно нарубаними горішками і сухофруктами. Також можна натерти зверху чорний шоколад або полити сніданок невеликою кількістю сиропу або меду.

Гранола з гречки

Ця страва стала популярною не так давно, але багато шанувальників здорового харчування її вже полюбили. І не дивно, адже гранола може бути як прекрасним сніданком, так і дуже зручним, простим і корисним варіантом перекусу.

Для приготування граноли вам потрібно змішати в зручній ємності сиру гречку і мелені горіхи. Потім в окремій мисці подрібнити блендером банани, фініки і трохи кориці, дрібку солі і столову ложку вершкового масла. Гарненько змішати всі інгредієнти, щоб вийшла густа кашка.

Викласти масу на лист деко, застелене пергаментом, і відправити в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Через 15 хвилин дістати гранолу, гарненько перемішати і знову поставити на 15 хвилин в духовку. Готовій гранолі потрібно дати як слід охолонути, після чого можна перекласти її в банку для зберігання. Їсти цю смакоту можна як просто так, так і з молоком, соком або йогуртом.