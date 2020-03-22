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40 святих 2020 - історія свята, прикмети на сорок святих

40 святих 2020 - історія свята, прикмети на сорок святих
11:55 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:В народі існує безліч прикмет про погоду на 40 святих.

Пам'ять Сорока мучеників належить до кола найбільш шанованих свят.

У цей день послаблюється Великий піст.

40 святих - історія свята

За церковним календарем 22 березня на свято Сорока мучеників Севастійських, які потерпіли за віру під час гоніння на християн.

Історія свята відсилає до 320 рік, коли 40 воїнів римського легіону - найкращі воїни давньоримського імператора Ликиния, який був язичником і жорстоким гонителем християнства, поблизу міста Севастія (нині - турецький р. Сівас) відмовилися відректися від християнства і загинули мученицькою смертю на Севастійському озері.

Звичаї і традиції у свято 40 святих

Деякі традиції мають язичницьке коріння. 22 березня дівчатам потрібно зламати сорок дерев'яних плашок, розірвати сорок мотузочок – це прожене злих духів, які скували морозом нашу землю. Якщо цей ритуал дотримати, то зима неодмінно втече, і світ наповниться світлими духами, які обов'язково прокладуть весні дорогу, щоб вона спокійно могла вступити у свої законні права.

В деяких селах збереглася традиція 22 березня гойдатися на гойдалці – чим сильніше розгойдатися і злетіти вище, тим врожайніший буде рік, а люди стануть щасливішими. Гарна традиція в свято весни – прикрашати дерево паперовими квітами, яскравими стрічками, дзвіночками. Весна неодмінно побачить таке диво і обов'язково прилетить до нас, прожене обридлу зиму і вступить у свої права. Дерево проносять по селі і встановлюють в тому місці, де вирішили накликати весну. Навколо дерева водять хороводи, співають пісні про весну.

Прикмети на свято 40 святих

В народі існує безліч прикмет про погоду.

Якщо на 22 березня зима не поспішить забратися подалі і випаде сніг, то і свята Великодній тиждень очікується холодний, не весняній, але якщо погода порадує теплом, то можна вважати, що Весна перемогла, і прогнала холоднечу, вітри та снігопади. Якщо прилетіли птахи почнуть вити гнізда на сонячній стороні, то це передбачає дуже холодне літо. Якщо пощастить побачити 22 березня шпака, то можна заспокоїтися – літо буде теплим, а урожай хорошим.

Більшість людей неправильно одягають маски

40 святих погода

Вважається – якщо погода на 22 березня порадувала, ще сорок днів ми можемо не переживати про те, що нас чекає. А от якщо в день "Сороки" погодка підвела, то і в наступні сорок днів весна з зимою будуть боротися – то тепло, то сніг і сльота.

Свято весняного рівнодення допомагає нам впоратися із зимовою нудьгою, і якщо вірити в хороше, то воно обов'язково станеться, а 22 березня ми просто допоможемо Весні швидше до нас дістатися – з допомогою віри, добрих традицій і чудового, теплого настрою!

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История, Календарь, Церква, Свято, Прикмети, Православні, 40 Святих.
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