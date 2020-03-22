На Великдень ПЦУ може провести службу онлайн

Новини України:Православна церква України виходячи з ситуації поширення коронавірусу буде вирішувати чи пускати прихожан до церкви на Великдень.

У ПЦУ ще не вирішували чи будуть пропускати прихожан на Великдень до церкви, чи буде лише трансляція онлайн. Про це в ефірі одного з каналів повідомив Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній.

Відповідаючи на питання, чи будуть обмеження для прихожан на Великдень через карантинні заходи, Епіфаній сказав:

"Поки що ми це питання не обговорювали. Бо поки що ми приходимо до середини посту і залишається ще до зустрічі свята Воскресіння Христового майже місяць, і тому ми будемо приймати відповідні рішення наближаючись до дати 19 квітня".

За його словами, таке рішення будуть приймати напередодні свята, керуючись тим, що відбуватиметься загалом в Україні.

Православна церква України опублікувала заяву у зв’язку з поширенням коронавірусу нового типу та оголошення пандемії на світовому рівні та карантинних заходів на території України.