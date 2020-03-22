Первозданну красу Ірландії можна побачити онлайн (Фото, Відео)

Новини України:В ірландському національному парку Коннемара фінський митець Карі Кола створив найбільшу світлову інсталяцію на місцевості.

Робота, що налічує 1000 ліхтарів, простяглася на відстань 5 км, "розфарбувавши" місцеві гори яскравими кольорами, що пульсують, йдеться на порталі Galway2020.ie.

Інсталяція була представлена в межах програми Galway 2020, присвяченої присвоєнню цьогоріч ірландському місту Голвей титулу культурної столиці Європи (разом із хорватською Рієкою).

Свій витвір митець назвав "Дика краса" (Savage Beauty). Так цей регіон охрестив Оскар Уайльд.

Оскільки місцеві жителі й туристи не зможуть побачити шедевр на власні очі через пандемію коронавірусу, Карі Кола й організатори виклали відео та фото арт-об'єкту в інтернеті.

"Я дуже розчарований тим, що публічну виставку цієї роботи довелося скасувати. Однак, сподіваюся, що цифрова версія покаже, як ми пограли з масштабом в Коннемарі й створили те, чого люди не очікували", – сказав Кола.

Нагадаємо, популярну серед туристів традицію цілування Каменя красномовства в ірландському замку Бларні,розташованому неподалік міста Корк, було перервано вперше за всю історію через пандемію коронавірусу.