Екс-солістка "ВІА Гри" Міша Романова вперше показала сина (Фото)

Новини шоу бізнесу:Співачка більше року приховувала від публіки малюка.

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова (Наталія Могиленець) вперше познайомила шанувальників зі своїм первістком - сином Мартіном. Разом вони взяли участь у фотосесії для свіжого номера журналу "Отдохни".

Фото обкладинки зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Знайомтеся, це Мартін! Дякую всю команду, яка працювала над нашою першою фотосесією", - написала Романова.

Всього за кілька годин публікація зібрала майже 15 тисяч лайків і величезну кількість захоплених коментарів: "Прекрасний малюк", "Який він гарний", "Ну це ж треба було стільки часу приховувати його. Такий милий".

Міша Романова покинула гурт "ВІА Гра" через вагітність. Хто є батьком хлопчика, співачка не називає. Відомо, що знаменитість виховує малюка одна.