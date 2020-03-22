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Екс-солістка "ВІА Гри" Міша Романова вперше показала сина (Фото)

Екс-солістка "ВІА Гри" Міша Романова вперше показала сина (Фото)
09:47 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співачка більше року приховувала від публіки малюка.

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова (Наталія Могиленець) вперше познайомила шанувальників зі своїм первістком - сином Мартіном. Разом вони взяли участь у фотосесії для свіжого номера журналу "Отдохни".

Фото обкладинки зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Знайомтеся, це Мартін! Дякую всю команду, яка працювала над нашою першою фотосесією", - написала Романова.

Всього за кілька годин публікація зібрала майже 15 тисяч лайків і величезну кількість захоплених коментарів: "Прекрасний малюк", "Який він гарний", "Ну це ж треба було стільки часу приховувати його. Такий милий".

 
 
 
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Мой вечный двигатель Photo: @sergeyvasiliev1 Retouch: @2le_chris Style: @aniahoncharova Mua: @tina_antonenko Hairstylist: @o_iriss

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

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Міша Романова покинула гурт "ВІА Гра" через вагітність. Хто є батьком хлопчика, співачка не називає. Відомо, що знаменитість виховує малюка одна.

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Виа Гра, Журнал, Фото, Мартин, Миша Романова, Обкладинка.
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