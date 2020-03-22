Дочки Брюса Вілліса привітали батька з 65-річчям (Фото)

Новини шоу бізнесу:Сім'я актора побалувала фанатів знімками з домашнього архіву.

19 березня Брюсу Віллісу виповнилося 65 років, і з днем народження його привітали найближчі люди - троє дочок, колишня дружина Демі Мур і нинішня Емма Хемінг. В їхніх Instagram-акаунтах з'явилися архівні фотографії і теплі слова, адресовані зірці "Міцного горішка".

"З днем народження, Брюс! Дякую за три найбільших подарунка в моєму житті!" - написала 57-річна Мур під портретом, на якому вся родина позує в вигадливих капелюхах.

"Назавжди твоя крихітна дівчинка, я люблю тебе, папаліндо!" - приєдналася Таллула Вілліс, молодша дочка колишнього подружжя.

"З днем народження найкрутішого тата в світі. Люблю тебе до Місяця і назад", - додала старша дочка Румер Вілліс, а середня Скаут назвала його "найкращим чоловіком, якого вона коли-небудь зустрічала".

Переглянути цей допис в Instagram I Love You Daddio Допис, поширений Rumer Willis (@rumerwillis) 19 Бер 2020 р. о 1:03 PDT

У коментарях у дівчат відзначилася нинішня дружина Брюса Вілліса, модель і актриса Емма Хемінг, з якою вони одружилися в 2009 році. Хемінг опублікувала сімейне фото з актором і двома їхніми спільними дочками, Мейбел і Евелін. Замість поздоровлень вона зробила акцент на епідемії коронавірусу.

"Сьогодні у Брюса день народження! Я могла б використати цей простір, щоб нескінченно про нього писати, але давайте будемо реалістами: він ніколи не побачить цей пост, тому що його немає в соціальних мережах, - написала дружина Вілліса. - Замість цього я скористаюся моментом, щоб попросити всіх уважно слідувати рекомендаціям Центру по контролю і профілактики захворювань, щоб ми були в безпеці і пройшли через це швидко і ефективно, повернувшись до якоїсь нормальності. Бережіть себе і особливо наших літніх!"