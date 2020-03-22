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Дочки Брюса Вілліса привітали батька з 65-річчям (Фото)

Дочки Брюса Вілліса привітали батька з 65-річчям (Фото)
09:39 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Сім'я актора побалувала фанатів знімками з домашнього архіву.

19 березня Брюсу Віллісу виповнилося 65 років, і з днем народження його привітали найближчі люди - троє дочок, колишня дружина Демі Мур і нинішня Емма Хемінг. В їхніх Instagram-акаунтах з'явилися архівні фотографії і теплі слова, адресовані зірці "Міцного горішка". 

"З днем народження, Брюс! Дякую за три найбільших подарунка в моєму житті!" - написала 57-річна Мур під портретом, на якому вся родина позує в вигадливих капелюхах.

"Назавжди твоя крихітна дівчинка, я люблю тебе, папаліндо!" - приєдналася Таллула Вілліс, молодша дочка колишнього подружжя.

 
 
 
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Happy birthday Bruce! Thank you for the three greatest gifts of my life

Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

"З днем народження найкрутішого тата в світі. Люблю тебе до Місяця і назад", - додала старша дочка Румер Вілліс, а середня Скаут назвала його "найкращим чоловіком, якого вона коли-небудь зустрічала".

 
 
 
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I Love You Daddio

Допис, поширений Rumer Willis (@rumerwillis)

У коментарях у дівчат відзначилася нинішня дружина Брюса Вілліса, модель і актриса Емма Хемінг, з якою вони одружилися в 2009 році. Хемінг опублікувала сімейне фото з актором і двома їхніми спільними дочками, Мейбел і Евелін. Замість поздоровлень вона зробила акцент на епідемії коронавірусу.

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"Сьогодні у Брюса день народження! Я могла б використати цей простір, щоб нескінченно про нього писати, але давайте будемо реалістами: він ніколи не побачить цей пост, тому що його немає в соціальних мережах, - написала дружина Вілліса. - Замість цього я скористаюся моментом, щоб попросити всіх уважно слідувати рекомендаціям Центру по контролю і профілактики захворювань, щоб ми були в безпеці і пройшли через це швидко і ефективно, повернувшись до якоїсь нормальності. Бережіть себе і особливо наших літніх!"

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