Дочки Брюса Вілліса привітали батька з 65-річчям (Фото)

19 березня Брюсу Віллісу виповнилося 65 років, і з днем народження його привітали найближчі люди - троє дочок, колишня дружина Демі Мур і нинішня Емма Хемінг. В їхніх Instagram-акаунтах з'явилися архівні фотографії і теплі слова, адресовані зірці "Міцного горішка".
"З днем народження, Брюс! Дякую за три найбільших подарунка в моєму житті!" - написала 57-річна Мур під портретом, на якому вся родина позує в вигадливих капелюхах.
"Назавжди твоя крихітна дівчинка, я люблю тебе, папаліндо!" - приєдналася Таллула Вілліс, молодша дочка колишнього подружжя.
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Happy birthday Bruce! Thank you for the three greatest gifts of my life
"З днем народження найкрутішого тата в світі. Люблю тебе до Місяця і назад", - додала старша дочка Румер Вілліс, а середня Скаут назвала його "найкращим чоловіком, якого вона коли-небудь зустрічала".
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У коментарях у дівчат відзначилася нинішня дружина Брюса Вілліса, модель і актриса Емма Хемінг, з якою вони одружилися в 2009 році. Хемінг опублікувала сімейне фото з актором і двома їхніми спільними дочками, Мейбел і Евелін. Замість поздоровлень вона зробила акцент на епідемії коронавірусу.
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It’s Bruce’s birthday today! And where I could use this space to write endlessly about him, let’s be real, he’s never going to see this post because he’s not on social media. So instead I’ll take this moment to ask everyone to please follow the @cdcgov guidelines closely so that we’re all safe and can move through this quickly and effectively so we can get back to some kind of normalcy, please. Look after yourselves and especially our elderly!#publicserviceannouncement #covid_19 #flattenthecurve #staywell #birthdayappreciation #brucewillis
"Сьогодні у Брюса день народження! Я могла б використати цей простір, щоб нескінченно про нього писати, але давайте будемо реалістами: він ніколи не побачить цей пост, тому що його немає в соціальних мережах, - написала дружина Вілліса. - Замість цього я скористаюся моментом, щоб попросити всіх уважно слідувати рекомендаціям Центру по контролю і профілактики захворювань, щоб ми були в безпеці і пройшли через це швидко і ефективно, повернувшись до якоїсь нормальності. Бережіть себе і особливо наших літніх!"