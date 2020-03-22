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Емілія Кларк зважилася на зізнання щодо "Гри Престолів"

Емілія Кларк зважилася на зізнання щодо "Гри Престолів"
09:20 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Акторка оцінила ідеї сценаристів по Дейенеріс Таргарієн та Джону Сноу.

Здається, лише нещодавно в мережі вщухли дискусії щодо фіналу "Гри престолів", який так розчарував багатьох шанувальників саги. Перезнімати серіал, звісно, ніхто не став. Одна лише надія на Джорджа Мартіна, який в дні карантину повернувся до старанної роботі над шостою книгою серії "Пісня Льоду і Полум'я", і обіцяв раніше подарувати роману іншу кінцівку.

Але ось Емілія Кларк, яка виконала роль Дейенеріс Таргарієн, раптом вирішила зізнатися - сценарієм фіналу була розчарована не менше за його фанатів. Як підкреслила актриса в інтерв'ю The Sunday Times, її засмутили обидві сюжетні лінії - і Матері драконів, і Джона Сноу.

"Мені було шкода її. От справді шкода. І так, мене дратувало, що Джон Сноу уникнув будь-яких наслідків. Йому вбивство буквально зійшло з рук", - зазначила вона.

Однією з причин невдалого фіналу Кларк також назвала рішення авторів випустити заключний сезон лише в шести серіях. Адже так сценаристи просто не встигли приділити належної уваги ключовим персонажам та їх лініям розвитку.

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Що ж стосується думок фанів, відповіла Кларк, до них треба прислухатися завжди: "Мені завжди небайдужа думка шанувальників, адже ми знімаємо серіал для них і саме вони роблять нас успішними".

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Все по темі:

Финал, Актриса, Эмилия Кларк, Зізнання, Фанати, Ігри Престолів.
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