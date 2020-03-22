Лікар Комаровський дав поради, як не заразитися коронавірусом під час сексу (Відео)

Новини України:Доктор Комаровський закликав уникати поцілунків.

Статева передача для коронавірусу не доведена

59-річний Євген Комаровський висловився про коронавіруси. Знаменитий доктор розповів, які правила потрібно дотримуватися під час заняття сексом, щоб не заразитися.

За словами доктора, статева передача для коронавіруса не доведена, але під час сексу доведеться дуже постаратися, щоб не здійснити контакти слизових оболонок верхньої частини тулуба.

"Тому коронавірус в процесі статевого акту легко передати за допомогою поцілунків, хоча вже зараз в інтернеті пропонується величезна кількість поз, при яких можна уникати контактів обличчя до обличчя. Головне - не обмежувати себе ні в чому. Карантин - зручний час для того, щоб організувати підйом народжуваності до Нового року. Робіть правильні висновки", - заявив Комаровський на своєму YouTube-каналі.