МОЗ дезінформувало громадян: 8 осіб отримали негативні результати тестів

Новини України:Раніше МОЗ повідомляло, що 8 громадян вилікувались від коронавірусу, насправді, вони просто отримали негативні результати тестів.

Міністерство охорони здоров'я уточнило інформацію про 8 осіб, які одужали від Covid-19. За інформацією МОЗ, досліджували підозри на інфікування новим коронавірусом у 8 осіб, повторне тестування дало негативні результати.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"У 8 людей було зафіксовано підозру на Covid-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на Covid-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування).

Також уточнена інформація на сайті Центру громадського здоров'я.

Раніше МОЗ поширив інформацію, що в Україні вже 8 людей одужали від коронавірусу.