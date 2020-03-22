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Блаженніший Святослав закликав оголосити "політичний карантин" (Відео)

Блаженніший Святослав закликав оголосити "політичний карантин" (Відео)
16:44 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, 8 людей одужали.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернувся до української влади із закликом не ухвалювати тих рішень, які потребують всенародного обговорення та загальносуспільної дискусії. Про це повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

«Звертаюся до нашої влади різних рівнів. У вас сьогодні важкий час. Ви мусите приймати непрості, часом непопулярні рішення, створюєте кризові штаби, аби швидко реагувати на нові виклики, знайте, що ваша Церква є разом з вами. Але водночас закликаю вас, оголосіть політичний карантин в Україні», – сказав Предстоятель УГКЦ під час літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Він закликав перед обличчям смертельної небезпеки залишити все, що нас роз'єднує. «Об’єднаймося у служінні нашим людям», – наголосив глава церкви.

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У світі на ранок 22 березня зареєстровано 307 280 випадків захворювання на Covid-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.

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УГКЦ, Карантин, Церква, Святослав.
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