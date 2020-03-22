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Скасований рейс SkyUp вилетить в неділю ввечері

Скасований рейс SkyUp вилетить в неділю ввечері
16:00 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Скасований спецрейс SkyUp вилетить з Варшави до Києва в неділю ввечері.

Спецрейс авіакомпанії SkyUp з Варшави до Києва, який мав відбутися в суботу, перенесено на неділю о 20:25 (за місцевим часом). Як повідомило у Facebook посольство України у Польщі, скасування рейсу в суботу було несподіванкою не лише для пасажирів, але й дипломатів, відтак пасажирам на місці надавалася усіляка допомога.

“Вчорашній рейс SkyUp Airlines, який мав вилетіти з Варшави до Києва о 19:00, з незалежних від Посольства причин за рішенням авіакомпанії було перенесено на сьогодні (виліт планується о 20:25).

Про перенесення рейсу наші громадяни і дипломати, які були в аеропорту, щоб надавати пасажирам сприяння, дізналися буквально перед планованим початком реєстрації на рейс”,- повідомили у посольстві.

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Відтак, для дипломатів і пасажирів рейсу, це стало “прикрою несподіванкою”.

Як зазначили у посольстві, у ситуації, що склалася, українські дипломати на чолі з послом Андрієм Дещицею не залишили людей напризволяще, і всіх, хто залишився в аеропорту після отримання інформації про скасування рейсу, було забезпечено водою і харчуванням.

Зокрема, дипломати допомагали українцям у розселенні у готелях неподалік аеропорту, за необхідності довозили людям ліки.

“Сподіваємося, що сьогодні усі пасажири рейсу зможуть вчасно і комфортно вилетіти з Варшави на Батьківщину”,- зазначили у посольстві, зауваживши, що дипломати продовжуватимуть надавати громадянам України усіляку допомогу.

Як повідомлялося, у зв'язку з пандемією коронавірусу з 15 березня Польща закрила свої кордони для в'їзду іноземців і скасувала залізничні, авіаційні та автобусні міжнародні сполучення. З 16 березня кордони для в'їзду іноземців закрила також Україна.

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Эвакуация, Польща, SkyUp, Україна, Коронавірус.
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