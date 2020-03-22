МОЗ закликає громадян відмовитись від вечірок

Новини України:В Україні станом на 10:00 22 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Міністерство охорони здоров'я закликає громадян на час карантину відмовитися від вечірок. Про цей йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

"Під час карантину залишайтеся вдома! Утримайтеся від гостей, не влаштовуйте вечірок, подбайте про самоізоляцію. Проводьте час із родиною, дотримуйтеся правил особистої гігієни та будьте здорові", - закликали в МОЗ.

Також у міністерстві надали посилання на відео, друковані та web матеріали щодо умов карантину, інформацію про коронавірус, заходи профілактики та правила самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10:00 22 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.