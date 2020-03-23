Шмигаль: У пріоритеті - підтримати тих, хто втратив роботу

Новини України:Він зазначив, що на даний час ситуація з поширення нового коронавірусу є помірною.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців свідомо поставитися до самоізоляції і карантину. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці Кабінету міністрів.

“Хочу наголосити, уряд розраховує на свідомість та здоровий глузд українців. Пам'ятайте — життя ваших близьких та рідних часто залежить від вас. Мова не лише про допомогу батькам, сусідам, родичам, я бачу, що в цьому питанні українці показують приклад всьому світові. Але ж ми часто не усвідомлюємо небезпеку, вам може здаватися, що ви здорові, ви ходите на зустріч з друзями, або на роботу, а потім будете себе картати, тому що навіть не уявляєте, які можуть бути наслідки. Думайте, чи варта зустріч з друзями за кавою, або прогулянка з ними здоров’я та життя ваших рідних і близьких”,- сказав Шмигаль.

“Ми домовляємося з МВФ, кошти якого допоможуть суттєво підтримати українську економіку, розробляється програма дій уряду, в якій будуть прописані шляхи підтримки бізнесу, і один з наших пріоритетів — підтримка тих, хто втратить роботу”, - сказав Шмигаль.

В той же час Прем'єр звернувся до роботодавців з пропозицією переводити свій бізнес на дистанційний режим, або призупиняти його, якщо віддалена робота неможлива.

“Зрозумійте, це необхідно, щоб якомога швидше повернутися до звичайного життя”, - зазначив прем'єр.

Він нагадав, що уряд вже ухвалив низку рішень — скасування єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців, податку на нерухомість, на землю. Також уряд веде перемовини з європейськими партнерами щодо підтримки малого та середнього бізнесу.