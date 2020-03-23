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Сильні пориви вітру та місцями сніг

Сильні пориви вітру та місцями сніг
09:27 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Фото: pixabay

Новини України:Холодна погода з сильним вітром втримається в Україні в найближчі дні.

У понеділок, 23 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень 0-7° тепла, без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"23 березня вночі у східних, більшості західних, Вінницькій та Дніпропетровській областях невеликий сніг, на решті території, вдень по всій Україні без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та південному сході пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у південній частині, на Дніпропетровщині та Донеччині вдень 2-7° тепла. У Карпатах вдень невеликий сніг, хуртовина; температура вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на понеділок, 23 березня, в містах України:

  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – +1...+3
  • Івано-Франківск – 0...+2
  • Тернопіль – +1...+3
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +2...+4
  • Вінниця – +2...+4
  • Одеса – +4...+6
  • Миколаїв – +3...+5
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – +3...+5
  • Черкаси – +2...+4
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – + 2... + 4
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +4...+6
  • Запоріжжя – +4...+6
  • Донецьк – +3...+5
  • Луганськ – +2...+4
  • Харків – +2...+4
  • Київ – 0...+2

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У Києві 23 березня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-2° тепла. У столичному регіоні вдень 0-5° тепла.

Народний прогноз погоди: 23 березня відзначається день пам'яті мученика Кіндрата (Кідрата). У давнину була приказка, що у цей день "туман з'їдає сніг", тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній - на дощовий день на Ісака Змійовика (12 червня). Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ. А ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки: якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловиться плотва.

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Погода, Укргидрометцентр, Весна, Вітер, Березень.
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