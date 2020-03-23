Сильні пориви вітру та місцями сніг

У понеділок, 23 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень 0-7° тепла, без опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"23 березня вночі у східних, більшості західних, Вінницькій та Дніпропетровській областях невеликий сніг, на решті території, вдень по всій Україні без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та південному сході пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у південній частині, на Дніпропетровщині та Донеччині вдень 2-7° тепла. У Карпатах вдень невеликий сніг, хуртовина; температура вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на понеділок, 23 березня, в містах України:
У Києві 23 березня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-2° тепла. У столичному регіоні вдень 0-5° тепла.
Народний прогноз погоди: 23 березня відзначається день пам'яті мученика Кіндрата (Кідрата). У давнину була приказка, що у цей день "туман з'їдає сніг", тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній - на дощовий день на Ісака Змійовика (12 червня). Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ. А ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки: якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловиться плотва.