Відомі мами порадили, як провести карантин з дитиною (Відео)

Новини України:Перша леді Олена Зеленська разом з іншими відомими мамами поділилася порадами, як вберегти дітей від коронавірусу й зробити їхнє перебування вдома цікавим.

"Зараз не час бути байдужим і ризикувати найціннішим", — сказала перша леді у відеоролику, опублікованому Офісом президента у соцмережах.

У ньому відомі мами, серед яких телеведучі Катерина Осадча, Олена Фроляк і Маша Єфросиніна, розказали як стати прикладом для своїх дітей і навчити їх дотримуватися правил особистої гігієни та дали українським батькам поради, як провести час з дитиною на карантині.

Нагадаємо, у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу Кабмін ввів в Україні тритижневий карантин, який триватиме до 3 квітня 2020 року.

За даними МОЗ, станом на 23 березня, в Україні зареєстровано 73 випадків COVID-19, з них три — летальні. Один пацієнт одужав.