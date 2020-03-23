МАУ евакуює українців в Канаді

Новини України:Посол України в Канаді повідомив про евакуацію українців додому.

Громадян України евакуюють із Канади спеціальним рейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в четвер, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Дорогі українці в Канаді! Нам вдалося - спільно з посольством Канади в Україні та "МАУ" - організувати спецрейс Київ-Торонто-Київ, який має повернути громадян України і Канади додому. Є пасажири, які добиратимуться з Ванкувера, - це може бути географічно наймасштабніша операція з усіх, які зараз здійснює МЗС. Прошу тримати кулаки", - написав він у Facebook у понеділок.

Зокрема, Шевченко зазначив, що борт Toronto Pearson - Бориспіль вилетить у четвер, 26 березня, о 17:00, прибуде до Києва в п'ятницю о 9:30. Квитки на рейс ще можна придбати на сайті авіакомпанії "МАУ".

Крім того, посол наголосив, що цим рейсом до Києва зможуть скористатися лише українці.

"Рейс призначений для громадян України. Від 16 березня припинено в'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства (є кілька винятків - власники посвідок про проживання в Україні, дипломати, члени їхніх сімей). Якщо є сумніви щодо вашого статусу, пишіть або дзвоніть - уточнимо", - повідомив Шевченко.

Дипломат додав, що безкоштовний рейс із Канади в Україну наразі не планується, проте наголосив, що розраховує на "справедливу ціну квитка" до Києва.

За його словами, реєстрація на рейс відбуватиметься за стандартною процедурою на стійці "МАУ" в аеропорту Pearson. У цей час в аеропорту перебуватиме сам посол України, його колеги з посольства та з Генконсульства України в Торонто.

Крім того, Шевченко закликав пасажирів потурбуватися про індивідуальний захист в аеропортах і в літаку – маску, рукавички, антисептик, і наголосив, що людей з очевидними симптомами інфікування коронавірусом на борт не пустять.

Після прильоту у пасажирів також поміряють температуру і перевірять на інші симптоми коронавірусу, попросять залишити адресу, за якою їх можна буде розшукати в наступні 14 днів.

"Україна покладається на те, що ви проведете два наступні тижні в самоізоляції, - прохання поставитися до цього серйозно. Ваш рейс зустрічатимуть лікарі - на випадок, якщо у когось із пасажирів виявлять ознаки хвороби", - пояснив посол.

Він також нагадав контакти дипломатичних представництв України в Канаді та закликав звертатися за ними в разі виникнення запитань. Посольство (Оттава) - consul [email protected]; +1(613) 617-2335. Генконсульство в Торонто: gc [email protected]; +1(416) 848-9320, Генконсульство в Едмонтоні: gc [email protected]; +1(587) 930-2290.