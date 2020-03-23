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Справа МН17: наступне засідання відбудеться 8 червня

Справа МН17: наступне засідання відбудеться 8 червня
13:50 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Гаазі засідання суду тривало менше години, наступне – 8 червня.

Третє судове засідання у справі МН17 у Нідерландах тривало менше години, наступне засідання відбудеться 8 червня 2020 року.

"Суд прийняв рішення відкласти рішення щодо додаткових розслідувань до слухань, які розпочнуться 8 червня 2020 року", - сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

Він заявив, що 8 червня 2020 року о 10:00 за місцевим часом сторони захисту та обвинувачення зможуть висунути свої попередні заперечення та вимоги щодо додаткового розслідування. Він також зазначив, що родичі загиблих звернулися до суду щодо отримання доступу до матеріалів.

"Суд вирішив, що під час кримінального розслідування цієї справи, що розпочалося 17 липня 2014 року і триває донині, зібрано величезну кількість документів та файлів. Сторона захисту зазначила, що тільки нещодавно змогла отримати ці матеріали, які включають близько 36 тисяч сторінок та велику кількість мультимедійних файлів, і не змогла повністю опрацювати цю інформацію. Тож захист зможе ознайомитися і підготувати свою позицію на 8 червня 2020 року, можливо, пізніше", - сказав суддя.

За його словами, на цьому етапі більш детально розглядати справу не є можливим. Суддя також зазначив, що представники родичів у суді можуть отримати доступ до матеріалів, але робити їх копії, обговорювати зміст будь із ким, окрім клієнтів, їм заборонено.

Як повідомлялося, через коронавірус судове засідання відбувалося без присутності родичів, громадськості та преси. У залі суду були лише судді, одна з трьох нідерландських прокурорів Деді Вуй-а-Цойодин.

Адвокатів одного з підозрюваних, підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, у залі не було.

Усі охочі могли стежити за судовим процесом за допомогою прямої трансляції.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах усі суди припинили свою роботу від вівторка, 17 березня, через ситуацію з коронавірусом. Розглядалися лише термінові справи, але з обмеженою кількістю учасників.

Попередні судові засідання у справі МН17 відбулися 9 та 10 березня.

Росія дозволила в'їзд мешканцям окупованих територій Донбасу

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Все по темі:

Суд, Гаага, Рейс, Малайзия, Бук, Донбас, МН17.
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