Кабмін ухвалив запровадження надзвичайного стану ще у трьох областях України

Новини України:Надзвичайний стан запровадили за рішенням регіональних комомісій з питань ТЕБ і НС у областях.

Уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Про це написав у Telegram-каналі прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС", — написав Шмигаль.

З його слів, на сьогодні режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях.